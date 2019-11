Coupe du monde de rugby : l'arbitre béarnais Jérôme Garcès fait la fierté d'Arudy

Dans le village où a grandi l'arbitre international Jérôme Garcès, on ne peut ressentir que de la fierté en le voyant prendre sa retraite au plus haut niveau. Ils étaient nombreux devant la télévision ce samedi pour le dernier match de l'arbitre béarnais.

Arudy, France

Le PMU d'Arudy était peut-être le seul bar de France où l'on faisait plus attention à l'arbitre qu'aux joueurs sur le terrain, pendant cette finale de coupe du monde de rugby 2019. Le garçon du pays, Jérôme Garcès, officiait pour la dernière fois comme arbitre professionnel.

Et les Arudyens ressentent de la fierté à le voir sur ce match, le plus important de l'année et peut-être de sa carrière. "C'est génial de voir qu'un gars d'ici peut-être arbitre sur un match comme celui-ci", explique cette Arudyenne qui était à l'école avec lui.

"Ces finales sont d'habitude réservées aux Anglo-saxons", s'enthousiasme Aymeric Aniès, dirigeant de l'Etoile Sportive Arudyenne, club où a commencé l'arbitre international, d'abord comme joueur puis comme arbitre. "De voir un Français c'est exceptionnel, et un Arudyen encore plus !"

Il faut dire que le nom "Garcès" a marqué le club local. D'abord avec le père, René Garcès, qui fait partie de cette génération championne de France honneur en 1970. Puis le frère, le cousin, le neveu ... tous joueurs de l'ES Arudy.

Jérôme Garcès va être célébré prochainement par son club, promesse du dirigeant qui réfléchit déjà aux festivités. Le Béarnais de son côté, au retour du Japon devrait prendre des fonctions au sein de la Ligue nationale de rugby.