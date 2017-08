L'arrière des Dragons Catalans Tony Gigot suspendu deux ans

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sanctionne le joueur pour une tentative de corruption lors d'un contrôle anti-dopage. Il ne participera pas à la Coupe du Monde en Australie.

L'annonce a été faite ce jeudi soir sur le site internet de la fédération Française de Rugby à XIII. "Malgré un contrôle négatif, l’AFLD suspend Tony Gigot pour deux années le privant ainsi de Coupe du Monde 2017."

L'affaire remonte au 5 octobre dernier. En stage avec l'équipe de France au Barcarès, l'arrière doit se soumettre à un contrôle anti-dopage. Le test s'avère négatif mais quelques mois plus tard la sanction tombe : Tony Gigot est suspendu deux ans pour un comportement déplacé lors de ce contrôle. L'AFLD parle d'une "tentative de corruption".

"Je suis atterré" Bernard Guasch

Les Dragons Catalans avaient ensuite saisi la commission d'appel et le joueur avait pu retrouver les terrains avec son club. mais l'AFLD a finalement rejeté cet appel. Et la sanction est confirmée.

Une sanction disproportionnée pour le président des Dragons. "Je suis atterré" explique Bernard Guasch sur France Bleu Roussillon. "Il est difficile de comprendre cette décision. On est encore stigmatisé et mis à l'index. Tony Gigot à chahuté lors de ce contrôle mais au final le test s'est révélé négatif ! On va rester derrière Tony. Aujourd'hui ce garçon est au fond du saut. Dès la semaine la semaine prochaine on va prendre toutes les mesures possible pour pouvoir revenir sur cette décision."

L'avenir de Tony Gigot avec l'équipe de France et les Dragons catalans s'écrit désormais en pointillés.