L'arrière international Brice Dulin prolonge au Stade Rochelais jusqu'en 2025 !

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Le Stade Rochelais a annoncé ce mercredi la prolongation de contrat de deux saisons de Brice Dulin, désormais lié au club maritime jusqu'en 2025.

A 32 ans, l'arrière international est heureux et épanoui en Charente-Maritime. "Ça me semblait évident de continuer ici par rapport à ce qu'on a vécu depuis mon arrivée", a déclaré Brice Dulin sur le site officiel du Stade Rochelais.

Arrivé en 2020 à La Rochelle, l'ancien joueur du Castres Olympique, puis du Racing 92 n'avait aucune raison d'imaginer la suite de sa carrière dans un autre club. "Que ce soit au niveau du rugby ou de ma vie familiale, je n'avais aucune raison de quitter l'aventure. Pour moi, c'est un grand bonheur que le club me fasse confiance et me permette de profiter avec ce groupe !", justifie l'arrière rochelais.

Brice Dulin incarne parfaitement les ambitions élevées des jaune et noir avec en ligne de mire la Coupe du Monde l'an prochain en France. Ses coéquipiers internationaux Grégory Alldritt, Uini Atonio, Pierre Bourgarit ou encore Thomas Lavault avaient montré la voie en prolongeant leur bail avec le Stade Rochelais.

à lire aussi Stade Rochelais : le pilier international Uini Atonio prolonge jusqu'en 2025