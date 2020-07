L'ASBH jouera bien en Pro D2 la saison prochaine

La DNACG a validé ce jeudi les comptes de l' ASBH et valide du coup sa place en pro D2 la saison prochaine.

Épilogue ce jeudi soir du feuilleton à rebondissements et à suspens de l' ASBH. La Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) a validé les comptes du club de rugby de Béziers. l'ASBH reste et jouera donc bien en Pro D2 la saison prochaine.

Après le rejet du rachat du club par les Emiratis représentés par le groupe Sotaco et Christophe Dominici en début de semaine, l'annonce du retrait du sponsor principal du club Louis Pierre Angelotti, les dirigeants actuels Pierre-Olivier Valaize et Cedric Bistué ont donc réussi à réunir la somme de 1,7 millions d'euros qui manquait .

Le staff et les joueurs ont repris l'entrainement. L'ASBH entamera la saison de Pro D2 le week end du 4/5 septembre à Mont de Marsan, premier match à domicile le week-end du 12/13 septembre face à Soyaux-Angoulême.