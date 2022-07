L'ASM affrontera le Stade Français pour débuter la saison 2022/2023 de Top 14

L'ASM connaît son calendrier pour la saison 2022/2023 du Top 14. La Ligue nationale de rugby vient de le dévoiler ce jeudi 7 juillet.

Les Jaunards débuteront leur saison le week-end du 3 septembre avec un déplacement à Paris, pour affronter le Stade Français. Ils recevront la Section paloise le week-end suivant au Marcel-Michelin.

Le calendrier va commencer à se corser dès la troisième journée, avec un déplacement à Toulon. Mais c'est surtout à partir de la 4e journée que les choses vont se compliquer. Les hommes de Jono Gibbes se déplaceront à La Rochelle, champion d'Europe en titre, avant de recevoir le LOU, vainqueur du Challenge européen et de jouer à Toulouse le week-end du 8 octobre pour la sixième journée.

Un mois de décembre chargé

Le mois de décembre sera aussi chargé pour l'ASM. Le week-end du 3 décembre, pour la 12e journée, Clermont recevra Montpellier, le champion de France. Ça sera ensuite le début de la Coupe d'Europe avant un retour en fanfare du Top 14 le 24 décembre et la première manche du derby du Massif central face à Brive, en Corrèze. Les Clermontois recevront Toulouse le 31 décembre pour le premier match de la phase retour.

La seconde manche du derby face au CA Brive aura lieu au Michelin lors de la 21e journée, le week-end du 25 mars. L'ASM affrontera le promu, l'Aviron Bayonnais, les 5 novembre et 13 mai. Les Clermontois clôtureront leur saison par la réception du Racing 92, le 27 mai.

Début des phases finales le 2 juin

Les phases finales débuteront le week-end du 2 juin. Les demi-finales auront lieu pour la première fois en Espagne, à San Sébastian, le week-end suivant. La finale est prévue le 17 juin au Stade de France.

On ne connaît pas encore les jours et horaires exacts des matchs. Six auront lieu le samedi et un le dimanche soir.