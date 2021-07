Le tirage au sort des poules de Champions Cup se tenait ce mercredi, l'ASM a hérité comme adversaires des anglais des Sale Sharks et de la redoutable province irlandaise de l'Ulster.

L'ASM affrontera les Anglais de Sale et les Irlandais de l'Ulster en phase de poule de Champions Cup

Les rugbymen de l'ASM sont fixés sur le leur sort européen pour la saison prochaine : ils affronteront le club anglais des Sale Sharks et la province irlandaise de l'Ulster en phase de poule. Le tirage au sort se tenait ce mercredi 21 juillet à Lausanne.

Le tirage au sort complet de cette phase de poule de la Champions Cup 2021-2022. - EPCR

Les auvergnats disputeront deux matchs face à chacune de ces deux équipes, un à l'extérieur, l'autre à domicile. Comme l'année dernière, les 8 équipes les mieux classées de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes. L'ASM figure dans la poule A.

Un tirage pas du tout évident

L'ASM hérite ainsi de deux gros morceaux. D'un côté, les Sale Sharks viennent de terminer troisième du championnat anglais et sont dans une dynamique positive ces dernières années. De l'autre, la province irlandaise de l'Ulster est une valeur sûre du rugby européen et reste sur deux quarts de finale et une demi-finale de Champions ces trois dernières années.

Les Clermontois auront ainsi fort à faire et devront essayer de grappiller le plus de points de bonus possibles au Michelin comme à l'extérieur pour s'assurer une qualification en phases finales.