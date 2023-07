L'ASM Clermont-Auvergne officialise la rupture avec Mohamed Haouas

L'ASM Clermont-Auvergne tourne la page Mohamed Haouas. Après avoir été débouté lundi dernier de sa demande de suspension du contrat du pilier droit par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, le club de rugby a officialisé ce samedi 1er juillet 2023 sa rupture avec le joueur dans un communiqué. Ainsi, le pilier international qui devait entrer dans les effectifs du club à compter de ce jour ne portera jamais les couleurs clermontoises.

ⓘ Publicité

"Il n'existe plus d'engagement entre le pilier droit montpelliérain et le club clermontois", écrit l'ASM Clermont-Auvergne, ajoutant : "Cela nous permet de porter fièrement les valeurs qui sont les nôtres" . En effet, le club ne voulait plus du joueur après sa condamnation à un an de prison ferme pour violences conjugales le 25 mai dernier.

Une officialisation qui intervient alors qu'hier Mohamed Haouas a de nouveau été condamné, à 18 mois de prison dont 9 mois fermes pour des violences aggravées au cours d'une bagarre en 2014. Son avocat a annoncé son intention de faire appel de cette dernière condamnation, pour permettre à son client de bénéficier d'un aménagement de peine. En effet, au delà de 12 mois de prison ferme il n'est pas possible de demander un aménagement de peine.