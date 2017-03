L'ASM Clermont entame un mois de mars périlleux à Castres

Les internationaux sont toujours absents mais le Top 14 reprend. L'ASM se déplace à Castres ce samedi après-midi en ouverture de la 19eme journée.

Après un mois de février pratiquement creux, un seul match joué face à Bayonne et deux semaines de vacances en deux temps, l'ASM entame un mois de mars plutôt costaud. Cela commence par un déplacement à Castres avant la réception de Montpellier et Pau et un déplacement au Racing, des équipes qui jouent toutes les premiers rôles dans ce championnat et une place en phase finale. Un mois important avant le quart de finale de Coupe d'Europe face à Toulon.

Ça commence donc ce samedi après-midi avec un déplacement à Castres. La saison passée déjà, les clermontois étaient allés dans le Tarn à la même période, en plein Tournoi des 6 Nations et là encore pour un match de reprise après cette fois une trêve de trois semaines. Sans leurs internationaux, ils avaient réussi à briser le signe indien avec une victoire 28 à 17, la première victoire pour l'ASM au stade Pierre Antoine depuis 1976.

Les hommes de Christophe Urios s'en souviennent certainement et ne voudront pas subir le même sort cette saison. Une équipe castraise qui ne fait pas de bruit, pratiquement personne ne parle du CO qui occupe pourtant la 4eme place du Top 14. C'est l'équipe en forme de ce début d'année, même si l'ASM compte 11 points d'avance. Comme d'habitude, les clermontois seront attendus. Ils ont un statut de leader à défendre et il faudra être capable d'aller à la bagarre, de contester les ballons et de répondre au défi physique. Il faudra aussi faire avec des conditions météo pas favorables pour développer du jeu, pluie et vent sont annoncés.

Une équipe clermontoise très jeune

Ce n'est pas un week-end de doublon (contrairement aux deux prochaines journées) mais l'ASM devra faire une nouvelle fois sans ses internationaux. Six joueurs ont encore une fois été retenus par Guy Novès pour le match contre l'Italie (Vahaamahina, Jédrasiak, Lopez, Lamerat, Nakaitaici et Spedding). Le sélectionneur qui doit encore retenir 13 joueurs pour compléter sa liste après cette journée de championnat, il pourrait peut-être appeler un ou deux clermontois de plus. Rémy Grosso lui ira à Castres en civil, pas question de le faire joueur face à son ancienne équipe alors que le club a accepté d'avancer son transfert, question de correction.

Une nouvelle fois, Franck Azéma fera tourner son effectif avec changements six changements dans le XV de départ par rapport au match de Bayonne. Une équipe clermontoise qui aligne 17 JIFF (Joueurs Issus de la Formation Française) sur la feuille de match.

Thomas Domingo titulaire, la paire de centres Penaud – Rougerie, découvrez la composition d'équipe pour #COASM https://t.co/2qPWrnnDk9 pic.twitter.com/cfCpGxd7mo — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 3, 2017

Le match Castres - ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi sur France Bleu Pays d'Auvergne, à partir de 14H30.