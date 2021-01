L'ASM Clermont jouera finalement à Bordeaux samedi après la suspension de la Coupe d'Europe

C'est dans les tuyaux depuis la fin de la semaine dernière. C'est désormais officiel. La Champions Cup est suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus et du variant britannique du Covid-19 qui menace les clubs anglais et celtes. Les clubs français ont reçu le courrier du ministère des Sports validant l’interdiction de se rendre à l’étranger pour disputer la Champions Cup. L’EPCR, organisatrice de la grande coupe d'Europe, cherche désormais des solutions pour poursuivre et terminer la compétition dès que possible avec une potentielle réorganisation des phases finales.

En attendant, le déplacement au Munster samedi prochain et la réception de Bristol le 23 janvier ne sont donc plus à l'ordre du jour. Comme il faut parfois voir le verre à moitié plein, cette suspension de la campagne européenne donne l'opportunité aux instances nationales du rugby professionnel de mettre à jour le calendrier du Top 14 déjà bien perturbé par les reports de matches.

Castres après Bordeaux ?

L'ASM Clermont jouera donc ce samedi en Gironde contre l'Union Bordeaux Bègles. Avec un coup d'envoi à 15h15. Un match-choc comptant pour la quatrième journée de championnat, mais reporté en octobre dernier à cause de cas positifs dans l'effectif girondin. La Ligue Nationale de Rugby a également replacé les rencontres "Montpellier-Castres", "Racing-Toulon" et "Bayonne-Pau le week-end prochain.

Une autre journée de championnat pourrait être programmée le week-end suivant (au lieu de recevoir Bristol). Ce qui permettrait de libérer une date et de supprimer ainsi un doublon (Tournoi des Six Nations) ou d'anticiper une date pour disputer d’éventuelles rencontres en retard. Selon nos informations, l'ASM Clermont devrait ainsi poursuivre la mise à jour de son calendrier de Top 14 en recevant le Castres Olympique le samedi 23 ou le dimanche 24 janvier (date et horaire encore à déterminer).