L'ASM Clermont recrute un pilier fidjien et un talonneur sud-africain comme jokers médicaux

Le club clermontois a enfin trouvé ses jokers médicaux pour compenser les absences de longue durée de Beheregaray et Ojovan. Il s'agit du talonneur sud-africain Reinach Venter et du pilier fidjien Jone Koroiduadua.

Confrontée aux blessures de longue durée de Yohan Beheregaray, opéré après des ligaments croisés d'un genou, et de Cristian Ojovan, victime d'une fracture du scaphoïde, l'ASM Clermont a fini par trouver ses deux jokers médicaux. L'entraîneur Franck Azéma s'est exprimé sur le site officiel du club. "Nous étions face à des absences à des postes spécifiques et stratégiques, où nous ne pouvions pas prendre le risque de seulement s’appuyer sur notre centre de formation, où les joueurs sont encore très jeunes à ces postes et où ils ont encore besoin de développement. Nous avons donc choisi de faire confiance à des joueurs plus aguerris."

Reinach Venter

Le talonneur sud-africain Reinach Venter, âgé de 25 ans, évoluait aux Cheetahs. Il connaît le rugby européen puisque il a participé à la Ligue Celte avec son club basé à Bloemfontein. "C’est un talonneur déjà très expérimenté qui joue depuis 2017 dans le Super Rugby", analyse Azéma, "c’est un profil très compact et physique (104 Kg pour 1,80m) avec de très bonnes références au niveau de la conquête qui peut également évoluer au poste de pilier gauche. Il vient de terminer le Super Rugby en étant titulaire au poste et arrivera en début de semaine prochaine prêt physiquement."

Jone Koroiduadua

Au poste de pilier droit, Clermont a recruté l'international fidjien Jone Koroiduadua. Âgé de 24 ans, il arrive de l'académie de rugby de Nadroga. Le technicien clermontois raconte : "Jone nous a été conseillé par Peni avec lequel il évolue en sélection fidjienne et aussi par Vern qui nous l’a recommandé. C’est un joueur très solide et aussi doté d’une très bonne mobilité pour un droitier de ce gabarit. Son intégration sera également favorisée par le fait qu’il vient du même village que Peceli qui le prendra, avec Peni, sous son aile."