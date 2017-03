L'ASM Clermont se méfie de Montpellier

Battus à Castres la semaine dernière, et toujours privés de leurs internationaux, les Clermontois affrontent les Montpelliérains ce dimanche en clôture de la 20e journée du Top 14. Un choc entre deux concurrents directs pour une qualification directe en demi-finale.

Après leur défaite à Castres le week-end dernier, les Clermontois retrouvent la pelouse du stade Marcel Michelin ce dimanche pour le choc au sommet de la 20e journée du Top 14. "Montpellier est un concurrent direct, ils ont besoin de points et ça promet un gros match" prévient Franck Azéma, le directeur sportif de l'ASM.

"On a un déplacement difficile à Clermont, on sait que c'est une mission périlleuse, La Rochelle et l'ASM sont les deux meilleurs équipes du Top 14, on sait ce qui nous attend, on va essayer de faire au mieux" ajoute Fulgence Ouedraogo, le troisième ligne de Montpellier.

"C'est un concurrent direct, et ils ont répété qu'ils sont venus nous taper les deux dernières saisons..." Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

Vainqueurs 26-22 à Montpellier au match aller au mois d'août, les Auvergnats se souviennent pourtant que les Montpelliérains se sont imposés au stade Marcel Michelin les deux dernières saisons. "C'est des matches très excitant à jouer, ils seront revanchards car on avait gagné chez eux en début de saison".

Raphaël Chaume et les clermontois s'étaient imposés à Montpellier au match aller © Maxppp - Max Berrullier

Comme les Clermontois, les Montpellérains restent sur une large défaite la semaine dernière, à Lyon, sans bonus. "On sait que si on veut jouer les barrages, il nous faudra gagner chez un gros, c'est une première opportunité ce week-end à Clermont" ajoute Benjamin Fall.

"Notre victoire au match aller nous avait permis de prendre le bon wagon..." Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

Privés de leurs internationaux (Vahaamahina, Jedrasiak, Lopez, Lamerat, Nakaitaci, et Spedding), les Auvergnats savent que les prochaines échéances seront déterminantes. Une victoire ce dimanche, leur ouvrirait quasiment les portes du stade Vélodrome à Marseille pour les demi-finales. "Une seule porte", précise Morgan Parra, "car ensuite on va recevoir Pau et on verra après".

Le match ASM-Montpellier est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 16h45.