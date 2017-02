L'ASM Clermont veut prendre sa revanche contre Bayonne

Entre deux matches du tournoi des 6 nations, les Clermontois, toujours privés de leurs internationaux, accueillent les Bayonnais ce samedi à 18h30 au stade Marcel Michelin. Un match à priori déséquilibré, qui verra l'ailier Rémy Grosso, libéré par Castres, faire ses grands débuts avec l'ASM.

Deux semaines après un match nul (23-23) à Bordeaux, et une trêve pendant le tournoi des 6 nations, les Clermontois retrouvent le stade Marcel Michelin ce samedi pour la 18e journée du Top 14. "La coupure a fait du bien, on avait besoin de se régénérer physiquement et mentalement" reconnaît Alexandre Lapandry, qui sera capitaine pour pour affronter l'Aviron Bayonnais, "on a retrouver de la fraîcheur, à nous maintenant de le montrer sur le terrain".

"On peut en prendre 50 ou 60 parce que c'est Clermont..." Vincent Etchetto, entraineur de Bayonne

Si les Auvergnats ont laissé aux Rochelais la première place du classement, le match semble toutefois particulièrement déséquilibré. Les Basques ont la plus mauvaise défense du championnat à l'extérieur (326 points encaissés) et la plus mauvaise attaque (114 points marqués). Score moyen en déplacement : défaite 41-14. Et pire encore, Bayonne est la seule équipe n'ayant obtenu aucun point de bonus depuis le début de la saison. "Il faut qu'on aille fièrement à Clermont" espère pourtant l'entraineur Vincent Etchetto, "même si il y a des équipes plus fortes que d'autres, il faut le reconnaître, ce ne sont pas les mêmes moyens, les mêmes budgets, les mêmes joueurs, le même staff, ils sont meilleurs que nous à tous les niveaux, on le reconnaît, mais on essaye de combler ces lacunes". Ce que les Basques avaient plutôt bien fait lors du match aller en s'imposant 22 à 14. "Ils nous avaient dominé" se souvient Franck Azéma, l'entraineur, "on doit faire preuve d'humilité". Et d'audace aussi. Car après la grave blessure de Wesley Fofana, victime d'une rupture du tendon d'Achille, les Clermontois vont aligner pour la première fois Rémy Grosso. L'ailier international, qui s'était engagé avec l'ASM la saison prochaine, a en effet été libéré par Castres, et portera pour la première fois ce samedi le maillot jaune et bleu en qualité de joker médical.

Première pour Grosso

"Tout s'est accéléré après la blessure de Wesley" explique Rémy Grosso, en manque de temps de jeu cette saison (6 matches seulement en Top 14). Révélé à Lyon, il n'entrait plus dans les plans de Christophe Urios à Castres, et n'a pas hésité une seconde lorsque l'ASM lui a demandé de venir dès à présent renforcer l'effectif. "Depuis que je suis gamin, il y a Toulouse et Clermont, tout le monde se régale à voir jouer l'ASM cette saison, je suis très heureux, mais prudent".

Libéré par Castres, l'ailier international Rémy Grosso va faire ses débuts avec l'ASM © Maxppp - Philippe Juste

Avant la rencontre, une minute de silence sera observée en mémoire de l'ancien All Black Sione Lauaki, décédé la semaine dernière à 35 ans des suites d'une insuffisance rénale et de problèmes cadiovasculaires, et qui avait porté les couleurs des deux clubs en Top 14.

Le match ASM-Bayonne est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.