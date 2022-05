L'ASM en mouvement : Adrien Chalmin et Nicolas Valentim, le rugby fauteuil

Et on clôture notre série de portraits de celles et ceux qui font vivre l'ASM Omnisport par du rugby, quelle surprise ! On a voulu rencontrer les champions d'Europe de rugby fauteuil. Écoutez Nicolas Valentim et Adrien Chalmin nous raconter leurs victoires !

Adrien Chalmin et Nicolas Valentim, le rugby fauteuil Copier

Interview réalisée par Emma de l'Onde Porteuse

Adrien Chalmin

Adrien Chalmin est arrivé en section rugby à l'ASM en 2000 et en section rugby fauteuil en 2008. Il a intégré l'équipe de France en 2008.

C'est lors d'un séjour de rééducation à Kerpape en Bretagne, qu'Adrien découvre le rugby fauteuil. La discipline n'existe pas à l'époque, à Clermont-Ferrand. Un club a donc été crée au sein de l'ASM Omnisports en 2008.

Adrien Chalmin joue en équipe de France depuis 2008. © Radio France - Stéphane Hourlier

Ça a été une expérience très enrichissante (...) J'ai du être dirigeant, entraîneur, joueur en même temps. Ça a été très intéressant parce qu'il a fallu donc créer une association, au delà de la notion sportive, quelque chose d'humainement très enrichissant.

Nicolas Valentim

Nicolas Valentim a 28 ans. Il a intégré la section rugby fauteuil en 2011. Il est en équipe de France depuis 2017.

Nicolas a découvert le rugby fauteuil grâce à son professeur de sport et à une rencontre avec Adrien Chalmin. Il a ainsi pu apprendre de nombreuses choses sur le handicap, autre que le sport, ce qui 'était très important pour lui.

Nicolas Valentim joue en équipe de France depuis 2017 © Radio France - Stéphane Hourlier

Ce qui m'a tout de suite plu, c'était l'aspect collectif, mais surtout l'esprit qu'il y avait aussi en dehors du terrain entre les joueurs. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance.

Le rugby fauteuil

Adrien Chalmin : Il a réussi à transformer les hommes et à nous faire pratiquer une activité ludique, sportive, bien sûr pour le plaisir, mais également à nous construire en tant qu'homme. Cela nous amène à nous dépasser, à apprendre, à nous connaître sur la différence que l'on peut avoir, et essayer de développer des compétences qui peuvent nous servir après, sur le monde extérieur et le monde moins protégé que peut représenter le handisport.

Nicolas Valentim: Déjà la chose qui est bien dans le rugby fauteuil: c'est un sport mixte. Donc les femmes jouent avec les hommes. Il n'y a pas de différence, et pas de différence d'âge. On sait qu'on a un handicap, on peut se chambrer dessus. Il y a une super bonne ambiance et ça permet de travailler dans de bonnes conditions. On sait aussi les capacités de chacun. Donc voilà, après on travaille là dessus. Mais franchement, on a eu une bonne ambiance dans le groupe. C'est assez plaisant.

Le rugby fauteuil en question avec Nicolas Valentim et Adrien Chalmin © Radio France - Stéphane Hourlier

L'équipement

Les chariots, ou fauteuils: Ce ne sont pas des fauteuils de la vie quotidienne. Ils sont réalisés de manière à ce que l'athlète puisse rentrer dedans et avoir le corps protégé. Ils sont composés essentiellement pour la plupart d'alu. Avec l'évolution des matériaux, certains sont aujourd'hui en titane, ce qui apporte une plus value sur la performance parce que moins de poids et plus de résistance.

Nicolas Valentim va bientôt changer de fauteuil. Il espère que cela va l'aider à améliorer son jeu. L'ASM lui finance ce nouveau fauteuil. Un fauteuil de sport coûte autour de 10000 euros. Le fauteuil représente une grande partie de la performance.

Moi, je l'identifie comme 50 % de la performance et quand on veut se lancer dans le haut niveau, on a besoin d'avoir un matériel qui correspond à nos mesures et à notre handicap - Adrien Chalmin

L'ASM possède aujourd'hui, un parc de fauteuils suffisant pour pouvoir accueillir de nouveaux joueurs. Cependant, ces fauteuils ne seront peut être pas les plus performants pour leur pathologie ou leur morphologie.

Quand j'ai commencé, le club m'avait prêté un fauteuil, justement, qui n'était pas à mes mesures. Et quand j'ai eu mon premier fauteuil à moi, j'ai tout de suite vu la différence. Sportivement, tout de suite, j'étais plus à l'aise - Nicolas Valentim

Le ballon: le rugby fauteuil se joue avec un ballon rond de volley. Les athlètes qui pratiquent cette discipline ont un handicap au niveau des membres supérieurs, notamment des doigts ou des amputations, des malformations ou autres, et la préhension sur un ballon de volley est beaucoup plus simple qu'avec un ballon ovale de rugby.

Champions d'Europe de Rugby fauteuil

Le 26 février 2022, Adrien Chalmin et Nicolas Valentim deviennent champions d'Europe avec l'équipe de France, en battant la Grande Bretagne 44 à 43.

26 février 2022: La France championne d'Europe de Rugby fauteuil - @Site de l'ASM Omnisports

Nicolas Valentim: Moi, le souvenir le plus marquant c'est vraiment le coup de sifflet final. C'est un relâchement parce qu'on se rend compte que oui, on est devant au score d'un point, face à une très bonne équipe d'Angleterre. On a fait un très bon tournoi sur l'ensemble de la semaine. On a été assez sérieux. On a réussi à gagner ce titre. Le plus marquant pour moi, c'était le coup de sifflet final avec le fait de pouvoir fêter avec tout le staff et toute l'équipe.

Adrien Chalmin : On a vécu tellement d'aventures avec cette équipe en fait, au delà de ce titre de champion d'Europe. Je retiendrai avant même les expériences des Jeux Paralympiques depuis Londres, avec ces trois Paralympiades qui se sont succédées. Je pense que ça a déjà été des moments chargés en émotions de par ce que représente les Jeux pour un athlète, l'organisation et la qualité des matches. Après d'arriver justement à se positionner sur une médaille européenne autre que le bronze comme on avait eu jusqu'à maintenant, voilà, ça montre qu'on a franchi un palier. Notre génération arrive à maturité et on a maintenant la possibilité et le devoir, je pense, d'aller chercher des médailles au niveau mondial pour prétendre toucher une médaille à Paris en 2024. C'est l'objectif à moyen terme. Je pense qu'il faut prendre étape par étape. On a ce titre de champion d'Europe qui nous positionne comme leader européen. Maintenant, il va falloir qu'on aille gratter les équipes mondiales. Là, on a un premier tournoi amical à Vancouver qui va nous permettre de se positionner par rapport aux autres nations Pacifiques et Amériques et de pouvoir s'étalonner pour aller réaliser l'objectif à moyen terme d'une médaille à Paris.

Les 110 ans de l'ASM vus par Adrien Chalmin et Nicolas Valentim

Adrien Chalmin: C'est ce qui me marque beaucoup parce que j'ai connu à la fois l'ASM du côté rugby et du côté handisport. Mais c'est de se dire woaw! Ça fait déjà 110 ans en fait. Et de me dire, comment le club a pu être avant gardiste. J'ai une histoire familiale avec l'ASM. Mon père est passé par l'ASM, je pratique à l'ASM, mon fils s'entraîne à l'ASM. Je trouve que c'est incroyable comme ce club finalement a pu apporter à tellement de personnes dans la région depuis 110 ans déjà.

Nicolas Valentim: Pour ma part, c'est une très grande fierté de faire partie de ce grand club. Ici, on côtoie tout un tas de sportifs avec plusieurs sections. Je me considère avant tout comme un sportif et les autres aussi me considèrent comme un sportif et non pas comme une personne handicapée. Pour moi, c'est la chose la plus marquante que je ressens quand je suis au club. Je retiens aussi toutes les finales qu'on a pu jouer aussi avec l'équipe de notre championnat. Ça, c'était des moments aussi assez sympa à vivre.

Séance d'enregistrement Nicolas, Adrien- ASM Omnisports et Emma - l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

Pour en savoir plus sur l'ASM Omnisports

Pour en savoir plus sur l'Onde Porteuse

Pour découvrir tous les portraits de l'ASM en mouvement