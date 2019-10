L'ASM Clermont ouvre son entraînement au public : "j'ai fait huit heures de route pour venir"

Clermont-Ferrand, France

Au rendez-vous, les plus fervents supporters ont bravé le climat automnal. Un peu plus d'un millier de personnes se sont installées dans la tribune Volvic du stade Marcel-Michelin et en pesage. Parmi-eux, certains viennent de très loin. Quand on aime, on ne compte pas. "Je suis venu de Moselle, ça fait huit heures de route. J'apprécie de les voir en vrai plutôt qu'à la TV. Je suis vraiment hyper fan de cette équipe, pour moi c'est un grand plaisir !"

D'autres viennent pour compléter leur collection d'autographes, comme Céline avec ses deux enfants. "Je suis super fan, il me les faut tous ! On profite de l'entraînement aussi pour les encourager et avoir un petit moment avec eux. On a un bel endroit en Auvergne pour s'amuser, alors on vient s'éclater au stade !", se réjouit-t-elle.

Au coup de sifflet final de Franck Azéma, les joueurs prennent un bain de foule. Les supporters rencontrent leurs idoles. Des dizaines de ballons et maillots du club sont signés : "là il y a Parra, Nanaï-Williams, et Lapandry ! C'est impressionnant de les voir en vrai, à la TV c'est pas pareil !"

"Moi j'ai réussi à avoir une quinzaine de signatures, quasiment toute l'équipe. On est privilégié. C'est pas forcément évident les jours de match d'avoir des signatures, donc là c'est le moment opportun."

Laidlaw se plaît en Auvergne...

Un entraînement marqué par le retour de deux joueurs mondialistes, le Samoan Tim Nanaï-Williams et Greig Laidlaw. Le demi de mêlée écossais qui vient tout juste de rentrer : "C'est difficile pour toute l'équipe (écossaise), mais c'est la vie, c'était un très bon moment au Japon. Je suis très content d'être là au Michelin." C'est déjà le retour des entraînements à Clermont-Ferrand. "Cette semaine est une semaine de préparation pour le match à Toulouse le samedi 9 novembre, et pour la Champion's Cup aussi."

Quant à l'avenir de Greig Laidlaw, il reste flou. L'ASM a recruté le Toulousain Sébastien Bézy. Le poste de demi de mêlée affiche donc complet avec l'indéboulonnable Morgan Parra pour la saison prochaine. Mais l’Écossais souhaite rester en Auvergne.

Reprise du Top 14 pour les Clermontois samedi 9 novembre donc à 20h45 à Toulouse. Un remake de la dernière finale du championnat (amputé de nombreux mondialistes) à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne.