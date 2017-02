Les dirigeants de l'ASM pas convaincus par la proposition de Bernard Laporte

Le président de la Fédération Française de Rugby a annoncé dimanche qu'il voulait proposer des contrats fédéraux aux internationaux. Ils seraient six mois à disposition de l'équipe de France, le reste du temps dans leur club. Un projet qui est loin de faire l'unanimité à l'ASM.

Bernard Laporte a réussi son coup. Après la défaite du XV de France en Irlande, le président de la FFR a détourné l'attention médiatique en proposant de mettre en place des contrats fédéraux pour une quarantaine de joueurs, sur le principe de ce qui a été mis en place par les irlandais. Une proposition qui n'a rien d'une surprise puisqu'elle figurait bien parmi les promesses de campagne du candidat Laporte.

Mais cette proposition laisse les dirigeants clermontois assez perplexes. D'abord par le mode de communication télévisuel de Bernard Laporte. Ensuite parce que ce projet reste encore très flou, enfin et surtout parce que c'est la Ligue Nationale de Rugby qui doit discuter avec la Fédération d'un éventuel changement à l'accord actuel. Les internationaux sont à la disposition de l'équipe de France pendant quatre mois et demi, difficile d'imaginer plus long sans tout bouleverser dans les clubs.

Le club potentiellement le plus concerné

C'est d'autant plus vrai que l'ASM serait potentiellement le club le plus concerné avec 7 joueurs sur 30 régulièrement retenus en Bleu depuis le début du tournoi des 6 nations. Pour Eric de Cromières, le président clermontois, c'est toute l'économie du club qui serait remise en cause.

Je ne dis pas que l'objectif de Monsieur Laporte n'est pas un bon objectif, je dis que les solutions qu'il assène comme ça à toute vitesse ne me paraissent pas parfaitement étudiées. Eric de Cromières, président de l'ASM.

Franck Azéma, l'entraîneur de l'ASM, était lui aussi agacé, d'abord par la forme de la communication de Bernard Laporte qui a communiqué au grand public avant d'en parler aux premiers concernés. Ensuite, il doute que copier le modèle irlandais corresponde bien à la culture française. En attendant, pas question de renoncer à la philosophie du club, la formation des jeunes reste de toute façon une priorité.

Les supporters qui ont assisté à l'entraînement public de ce lundi (ils étaient 400 environ) étaient tout aussi perplexes. Et puis autre réaction, celle de Jean-Marc Lhermet. Il a donné son avis dans plusieurs tweets. Même s'il précise sur son compte Tweeter que ses messages n'engagent que lui, et s'il n'a plus de fonction sportive, il est fort probable qu'il résume assez bien la pensée générale au sein du club.