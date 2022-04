L'ASM privé de George Moala jusqu'à la fin de la saison

Les blessés s'accumulent sur le banc de l'infirmerie de l'ASM Clermont. Après Damian Penaud et Kotaro Matsushima, c'est le centre néo-zélandais George Moala qui sera forfait jusqu'à la fin de la saison.

Sorti prématurément samedi face au Leicester Tigers, Moala souffre d'une entorse au pied droit avec un déchirement osseux annonce le club ce lundi. Il est donc forfait jusqu'à la fin de la saison. Les délais de reprise s'élèvent à plusieurs mois précise le cub.

Amatosero et Raka indisponibles face à Castres

Autre mauvaise nouvelle : Alivereti Raka et Milles Amatosero devrait être indisponibles pour le déplacement face à Castres ce samedi. L'ailier ne s'est pas entraîné ce lundi à cause d'une douleur aux ischios-jambiers, "laissant craindre une déchirure musculaire" détaille le club. Le deuxième ligne australien est lui touché au ménisque et d'ores et déjà out pour le match de samedi.