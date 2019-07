L'ASM reprend l'entraînement sous les encouragements de ses supporteurs

Reprise de l'entraînement devant leurs supporteurs pour les joueurs de l'ASM. Un effectif qui n'a que quatre semaines pour se préparer et intégrer ses recrues, ses jokers coupe du monde et d'éventuels espoirs. Retour du Top 14 le week-end du 24 août face à La Rochelle.

Clermont-Ferrand, France

"Ils nous ont manqué... Je suis vraiment content de les revoir", assure, tout sourire, Frédéric venu exprès de Montluçon. Odile et sa famille sont en vacances dans le secteur. Partis vivre à 600 kilomètres de Clermont-Ferrand, ils sont "restés supporteurs, fidèles à nos racines" dit cette maman doit trois des quatre enfants jouent au rugby. La petite dernière est tout de même déçue de ne pas pouvoir donner son dessin à Morgan Parra, toujours en rééducation. "Ça fait un peu bizarre, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux", constate Odile. C'est d'ailleurs ce qui intéresse la plupart des fans venus pour cet entraînement public comme Cédric : "Avec l'absence des internationaux, on va voir quelques jeunes qui vont arriver, quelques révélations on espère... Mais c'est dur physiquement pour certains je vois !"

Premier entraînement public de la saison pour l'ASM. Reportage Juliette Micheneau Copier

Un groupe hétérogène

Ce n'est pas Sébastien Bourdin, préparateur physique de l'ASM qui va contredire le public : "C'est une année un peu spéciale avec des jeunes qui se sont préparés en amont mais on voit quand même que l'intensité chez les pros, ils ont du mal à suivre". S'ajoutent les recrues et les jokers "coupe du monde" dont certains restent inconnus. "C'est une préparation très courte [NDLR : quatre semaines au lieu de sept la saison dernière], le groupe qui est là va juste travailler 107 jours ensemble, donc on va déjà se préparer pour les huit premiers matches."

Les joueurs de l'ASM à l'entraînement. © Radio France - Juliette Micheneau

"Une préparation très spéciale cette année" pour Sébastien Bourdin, préparateur physique de l'ASM. Copier

Au moins un autre joker doit rejoindre l'effectif, un pilier puisque l'ASM doit encore renforcer sa première ligne.

Une opportunité en or pour les Espoirs

Pour les joueurs Espoir conviés à se préparer avec les professionnels, l'occasion est trop belle débuter en Top 14 au profit de l'absence des internationaux : sept joueurs français et six étrangers appelés pour jouer la coupe du monde au Japon. "Les mecs sont super avec nous, ils nous prennent sous leur aile", raconte le jeune clermontois, Léo Treilles. Jouer avec les pros, "c'est clair qu'on a tous ça dans un coin de la tête. Moi j'ai joué une fois dix minutes : j'ai qu'une hâte c'est d'y retourner !"

Léo Treilles, l'un des Espoirs de l'ASM à se préparer avec le groupe professionnel en ce début de saison. © Radio France - Juliette Micheneau

"C'est dur, mais on sait qu'on ne travaille pas pour rien", Léo Treilles, Espoir de l'ASM. Copier

Les titulaires, eux sont visiblement heureux de reprendre, à l'image d'un Nick Abendanon, longtemps blessé la saison dernière.

Nick Abendanon, très sollicité par les supporteurs. © Radio France - Juliette Micheneau

Nick Abendanon, heureux de reprendre l'entraînement. Copier

Un stage avant deux matches de préparation

La semaine prochaine, l'équipe devra faire face à la canicule en s'entraînant à Clermont. Les Jaunes et bleus partiront ensuite pour une semaine de stage à Tignes avec un autant objectif autant physique que de cohésion du groupe. Suivront deux matches de préparation le 9 août contre La Rochelle et le 16 août contre le LOU.

"C'est bon de jouer les bonnes équipes en préparation pour voir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on doit améliorer" assure l'entraîneur de l'ASM Franck Azéma. "Là c'est deux costauds donc c'est plutôt bon."

L'entraîneur de l'ASM Franck Azéma et ses joueurs. © Radio France - Juliette Micheneau

Le premier match de Top 14 cette saison se jouera à domicile contre La Rochelle le week-end du 24 août (date à définir).