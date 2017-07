L'ASM retrouve le stade Michelin pour la reprise

Les rugbymen de l'ASM sont de retour à la maison. Premier entrainement au stade Marcel Michelin, ce mardi matin, pour lancer la nouvelle saison et afficher les ambitions des champions de France.

Seuls les internationaux manquaient à l'appel, ce mardi matin, au Michelin. C'est donc un groupe réduit qui s'est retrouvé pour le premier entrainement de la saison. Après un séjour à Ibiza pour renforcer la cohésion et un stage "commando" à Millau la semaine du 10 juillet, les rugbymen de l'ASM ont retrouvé leurs marques à la maison. A l'issue de la séance, l'entraîneur Franck Azéma et plusieurs joueurs ont répondu aux questions des journalistes.

Bien préparer le début de championnat

Franck Azéma est à la fois franc et lucide. Quand on l'interroge sur les ambitions du club pour cette nouvelle saison, il répond : "C'est sûr qu'on va vouloir se qualifier sur les deux tableaux, championnat et coupe d'Europe" mais il n'en dira pas plus. Son objectif immédiat, c'est que les joueurs se concentrent et préparent sérieusement le début du championnat, en intégrant au plus vite les nouveaux qui arrivent. "Il faudra être plus rapide dans notre jeu, plus intelligent dans nos choix" précise l’entraîneur clermontois et "avancer match après match".

Les débuts de Peter Betham

L'australien Peter Betham, 28 ans, a foulé pour la première fois ce mardi matin la pelouse du Michelin. Polyvalent à l'aile comme au centre, il a signé pour deux saisons avec l'ASM. Betham, 1 m 92 pour 98 kg, arrive de Leicester. Il ne parle pas encore français mais il compte s'y mettre. "Je suis très impressionné par les infrastructures et l'accueil que le club m'a réservé" confie Betham. "Pour moi, l'ASM est une équipe talentueuse. Pour gagner des trophées, je pense que je suis venu au bon endroit".

Peter Betham, la recrue australienne de l'ASM © Radio France - Paul Tilliez

Coup d'envoi du Top 14, le week-end du 26 août, à Bordeaux-Bègles.