L'ASM s'impose face à Toulon et remporte son deuxième titre de champion du Top 14

L'ASM a remporté son deuxième titre de champion du Top 14 ce dimanche au Stade de France face au RCT. Les Clermontois se sont imposés 22 à 16 et ont soulevé le bouclier de Brennus pour la deuxième fois.

Les Clermontois sont champions de France, les ruygbymen auvergnats se sont imposés ce dimanche soir au Stade France face à Toulon 22 à 16. L'ASM remporte donc le bouclier de Brennus pour la deuxième fois de son histoire après un premier titre en 2010. Clermont a ouvert le score grâce à un un essai de Raka à la10e minute, et a fait la course en tête grâce à un grand Morgan Parra, auteur de cinq pénalités et d'une transformation. Trop fort pour les Toulonnais qui n'ont pas pris le dessus malgré l’essai de Tuisova à 37e, deux pénalités et une transformation.

Un match tendu jusqu'au bout

Le match a été éprouvant pour les supporters clermontois, l'ASM a fait tout le match en tête mais les Toulonnais n'ont jamais lâché et ont donné des sueurs froides aux "jaune et bleu" jsuqu'à la toute fin de la rencontre puisque les Varois pouvaient encore faire basculer cette rencontre à la 81e minute. Les joueurs de l'ASM n'ont pas lâché cette fois-ci, ils repartent du Stade de France avec le bouclier et sont attendus par leur public lundi après-midi place de Jaude pour fêter ce deuxième titre.