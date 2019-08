L'ASM veut finir sa préparation sur une bonne note face à Lyon

Issoire, France

Ce match contre Lyon sera aussi l'occasion de se racheter, après la défaite contre La Rochelle la semaine dernière. L'entraîneur Franck Azéma a identifié les bons et les mauvais points. "On attend plus de nous-mêmes. Là où on a été bons, c'est _l'état d'esprit, attaque comme défense, il y a une envie d'entreprendre et travailler pour l'équipe. Après, il faut monter en intensité. On doit_ améliorer la construction de notre jeu, et mieux tenir le ballon, pour éviter d'avoir à nouveau cinq minutes d'absence comme la semaine dernière." Constat partagé par son talonneur, Mike Tadjer. "Il faut qu'on garde plus le ballon. _Il faut qu'on joue plus au rugby, ce qu'on n'a pas su faire la semaine dernière. On a eu un vrai moment de trou où on a pris trois essais, et ça pardonnera pas contre Lyon, qui est une des grosses équipes de ce championnat."_

"C'est important pour nous de montrer tout ce qu'on a pu faire cette semaine et tout ce qu'on a appris du match contre La Rochelle la semaine dernière." - Nick Abendanon, arrière de l'ASM

Pour cette rencontre, Clermont aura l'avantage du terrain, retrouvant, comme souvent lors de ses préparations, le stade du Mas d'Issoire, avec ambiance garantie. "C'est pas le Michelin mais presque. On est content de retrouver le département, on va retrouver une bonne atmosphère. C'est bon de retrouver notre public. Tu sais que tu restes un peu dans ton fief", ajoute le coach. "On m'en a beaucoup parlé, j'ai hâte de découvrir ça, mais j'ai encore plus hâte de rencontrer le public au Michelin", complète Mike Tadjer.

Une composition remodelée

Ce match sera aussi l'occasion de faire une nouvelle revue d'effectif, alors que sept de ses joueurs ont été retenus par le sélectionneur national Jacques Brunel et préparent la Coupe du Monde prévue en septembre. "On ne découvre pas qu'il y a la Coupe du Monde. On l'a anticipé, et on a la chance d'avoir un effectif de qualité, avec suffisamment de joueurs-cadres. _On va faire rentrer deux-trois garçons qui n'étaient pas là la semaine dernière_, comme Zirakashvili, Ulugia, Lee, Toeava. L'idée, c'est de conserver l'ensemble du collectif, c'est avec eux qu'on va travailler le début de saison. Ils nous apportent la grinta, de l'enthousiasme, et une insouciance positive."

Pas question, donc, d'avoir la tête au match contre... La Rochelle, samedi prochain en Top 14. "Ils sont en train de mettre un nouveau projet de jeu en place, et nous on va se concentrer pour bien mettre le nôtre en place", évacue Franck Azéma.