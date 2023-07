L'ASM veut se rendre toujours plus accessible aux personnes en situation de handicap

Jean-Claude Pats, président de l'ASM Clermont-Auvergne et Georges Labreuille, président de l'association Trait d'Union Auvergne au stade Marcel-Michelin.

Le handicap ne doit plus être un frein pour assister aux matchs de l'ASM. Ce jeudi 27 juillet 2023, le club a signé une convention avec l'association Trait d'union Auvergne pour améliorer l'accessibilité du stade Marcel-Michelin. "L'ASM est un lieu de communion et il ne faut pas que le handicap exclu certains de cette communion", explique Jean-Claude Pats, le président de l'ASM.

A partir de la saison prochaine, 30 places vont être réservées pour les personnes à mobilité réduite et 30 places pour leurs accompagnateurs. "Les accompagnants sont là au quotidien pour aider ces personnes à vivre de la meilleure manière possible, il ne faut pas les oublier", insiste Jean-Claude Pats. Après la coupe du monde de rugby, quatre places avec audiodescription seront également réservées aux déficients visuels et quatre places pour leurs accompagnateurs.

L'opération va débuter avec la réception de l'USAP le 26 août, les places sont gratuites et déjà disponibles sur le site de l'association . "L'ASM fait déjà très bien les choses mais il y a moyen de faire encore mieux", explique le président et fondateur de l'association Trait d'union Auvergne. L'architecte spécialisé du stade Marcel-Michelin va travailler à aménager au mieux ces nouvelles places PMR. "Il faut pouvoir permettre à ce public handi de vivre des moments exceptionnels avec leur club de cœur, l'ASM."