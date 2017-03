L'ASM vise le titre lors des derniers matches de rugby fauteuil fin avril à Clermont

Le championnat de France élite de rugby fauteuil n'a jamais été aussi serré. Avant les derniers matches de la saison à Clermont, fin avril, trois équipes peuvent remporter le titre national. Paris, Toulouse, et l'ASM sont en effet encore en lice pour s'adjuger le Bouclier.

L'ASM accueillera à la fin du mois d'avril les derniers matches du championnat élite de rugby fauteuil sur les terrains de la Gauthière. Un épilogue très indécis puisque trois équipes sont encore en course pour remporter le Bouclier. Toulouse, tenant du titre, Paris et Clermont peuvent encore s'imposer au terme de la saison. "Ce serait une grande fierté et l’aboutissement de 10 ans de pratique ici" espère Adrien Chalmin, l'emblématique joueur clermontois. Car depuis son grave accident à la moelle épinière survenu lors d'un match de préparation avec les espoirs du club à Vannes en 2005, l'ancien deuxième ligne de l'ASM s'est consacré à cette discipline avec beaucoup de bonheur. "Quand je regarde dans le rétro, je rigole des fauteuils de ville qu'on utilisait à l'époque, et cette pratique qui n'avait rien à voir avec le rugby fauteuil qu'on joue aujourd'hui".

Toulouse, Paris et Clermont visent le titre

Avec Adrien Chalmin, l'ASM s'est lancée dans cette aventure du rugby fauteuil il y a maintenant plus de 10 ans, en organisant déjà, un match de gala contre Toulouse qui s'était joué devant près de 1500 spectateurs. "Notre club se veut leader dans ce domaine là" ajoute Henri Laniray, président de la section handisport à l'ASM, "le rugby se doit d'encourager cette pratique et je suis certain qu'un jour, la FFR nous ouvrira ses portes".

"J'espère qu'on pourra gagner ce titre pour la première fois, chez nous, devant notre public, ce serait extraordinaire..." Adrien Chalmin, joueur emblématique de l'ASM

Actuellement co-leader du classement avec les Parisiens, les Clermontois comptent un point d'avance sur les Toulousains, tenants du titre.

"C'est incroyable, tous les matches ont été très serrés, ça s'est joué à un point près, ou même après prolongation (deux en l’occurrence contre Toulouse), gagner le titre, ce serait très grand" poursuit Adrien Chalmin, qui était capitaine de l'équipe de France, qui a terminé à la huitième place lors des Jeux Paralympiques à Rio l'an dernier.

Mais la pratique reste coûteuse. Un fauteuil de compétition vaut près de 5000 euros. Mais le prix n'est rien en comparaison de ce que cela apporte à ceux qui trouvent là un moyen de se reconstruire. "Ça leur permet de retrouver un projet de vie, un projet professionnel aussi, on a pu les aider, c'est merveilleux" ajoute Henri Laniray, qui prend l'exemple d'un jeune nigérian, amputé d'une jambe, et qui a poussé les portes de l'ASM il y a quelques jours pour pratiquer un sport, et qui a été pris en charge par l'équipe médicale du club.

Actuellement à l'ASM, la section rugby fauteuil compte 18 pratiquants, mais quatre d'entre eux ne peuvent pas jouer en compétition. Qu'importe, tous seront bien évidemment derrière leur équipe pour décrocher le titre national dans un peu plus d'un mois.

Les matches se dérouleront le samedi 29 et le dimanche 30 avril sur les terrains de la Gauthière