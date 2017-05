L'asso du CSBJ sort de son silence et défend son projet

Au lendemain de la liquidation judiciaire de la structure pro et au lendemain de la présentation par un fond de pensions d'un projet d'investissements de 10 millions d'euros sur 5 ans, l'asso du CSBJ Rugby, désormais seule responsable, s'exprime.

Ces dernières semaines, ces derniers mois ont été agités au club de rugby de Bourgoin-Jallieu. Il y a eu la saison galère qui se solde par un départ de la Pro D2. A quoi on ajoute l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour des suspicions notamment d'escroqueries sur la période 2013-2017. Il y a eu aussi des soucis financiers qui se sont terminées par une liquidation judiciaire de la SAS, la structure pro, ce mardi; la présentation de différents projets de relance et un conflit ouvert entre la SAS et l'association. Et désormais, c'est l'association et elle seule qui a les cartes en main. Jusqu'ici silencieux, le comité directeur de l'association a tenu une conférence de presse ce mercredi après midi. A la fois pour revenir sur les événements des dernières semaines et surtout pour parler avenir. Un avenir dont l'asso veut être le maître.

Le comité directeur dit-il "non" au projet du fond d'investissements

Mardi soir, au stade Pierre-Rajon, Franck Galicher, Nord-Isérois mandaté par un fond de pensions étranger, a présenté le projet d'investissements voulu par ses patrons. Un investissement de 10 millions d'euros sur 5 ans pour relancer le club. Avant d'aborder le fond, le comité directeur de l'asso a dénoncé "un putsch" de la part des porteurs de ce projet. "Un rendez-vous avait été organisé à l'initiative du président de la SAS, M.Hafner, ce mardi à 18h45. Un rendez-vous au centre de formation, un rendez-vous privé . Puis, il exige une réunion publique", explique le comité directeur. Des conditions qui ne lui plaisent pas et aujourd'hui elle affirme qu'en l'état elle dit non à ce projet. Cependant la porte n'est pas complètement fermée car "toutes les bonnes volontés sont les bienvenues s'il n'y a pas d'ingérence." Précision importante et point non négociable.

Et l'asso a son propre projet...

L'asso dit vouloir faire table rase du passée, avoir une page blanche devant elle. Et pour ça, elle a aussi préparé son projet qu'elle défendra devant les instances du rugby. Car désormais, c'est elle et seulement seul qui est aux manettes. L'asso dit vouloir "reconstruire sur des bases raisonnables et raisonnées, dénuées de toute utopie". Une allusion au projet à 10 millions présenté mardi. Et de poursuivre qu'elle veut "une gestion hautement rigoureuse et transparente". Il s'agit cette fois d'une "pique" aux gestions passées qui ont de nombreuses fois secoué et mis à mal les Ciel et Grenat. Dario Lodola, le président de l'association, précise qu'il dispose d'un budget de 2 à 2.2 millions d'euros, qui est constitué et qui sera validé par un commissaire aux comptes. La moitié sera consacrée à la formation et le reste ira à l'équipe élite avec un effectif réduit à 35 joueurs pour l'équipe 1ere.

...qui exclut certaines personnes

"Faire table rase du passé" ou bien encore "on repart propre", ces expressions ont été employées à plusieurs reprises par les membres du comité directeur de l'asso ce mercredi. Et pour "repartir (...) sur des bases nouvelles et saines" elle exclut la participation "de toute personne dirigeante ou salariée ayant été impliquée de près ou de loin dans la gestion et l'organisation de la SAS sur la période allant de 2014 à 2017." Ce sont des années auxquelles s'intéresse la justice notamment pour des suspicions d'escroquerie. Le staff actuel et le directeur sportif qui a un projet de reconstruction ne font donc pas partie des plans de l'association. Cette dernière devrait dévoiler des noms lorsque la DNACG se sera prononcée sur l'avenir du club. Côté joueurs, face à l'incertitude, les départs se précipitent.

Une équipe fanion, oui, mais à quel niveau ?

Car le club n'en a pas fini avec ses atermoiements financiers. Le président, qui affirme que seule l'asso peut utiliser le logo du club et peut s'exprimer en son nom, a bientôt rendez-vous avec la DNACG et en raison des gestions passées il s'attend à une rétrogradation sous la fédérale 1 élite. "Mais on fera appel, et notre projet étant solide et transparent, ça ira." Pour la suite, sur le plan sportif, il le reconnaît, ça ne sera pas simple.

L'asso peut-elle être inquiétée pour les erreurs de gestion des années passées ?

Non selon Dario Lodola, qui indique que c'est même le comité directeur de l'asso qui est à l'origine de la tournure que ces affaires ont pris au plan pénal. "On a constaté des irrégularités dans la comptabilité en particulier sur les années 2013 et 2014" et Dario Lodola, qui a pris la présidence de l'asso fin 2015, assure que désormais la dette de l'asso est passé de 700.000 à 100.000 euros. Il ajoute aussi que "l'asso a pâti financièrement de la gestion défaillante de la SAS" citant notamment les 500.000 euros de subvention versée par la Ligue que la SAS selon lui aurait dû remettre à l'asso pour le centre de formation.

Avec quels soutiens ?

Mardi soir, lors de la réunion publique organisée sous le chapiteau du stade, la députée Joëlle Huillier (PS) n'a pas caché que le projet présenté par le fond de pension lui allait bien, qu'il s'agissait d'un projet "viable", exhortant l'association à voir dans ce projet-là un intérêt pour le club. Le maire de Bourgoin-Jallieu lui dit avoir rencontré le représentant du fond de pension, sans plus de commentaires, rappelant que c'est désormais l'asso qui est seule responsable. Et d'après elle, Vincent Chriqui (LR) lui aurait assuré le soutien de la Ville. Quant aux supporteurs, certains reprochent à l'asso son attitude car elle bloquerait toute reprise ambitieuse du CSBJ ? : "nous ne sommes pas les méchants" disent en substance les membres du comité directeur. "L'asso est bien gérée depuis quelques mois, elle a su agir comme il faut. Et c'est uniquement car elle est encore là aujourd'hui que le club peut aujourd'hui continuer d'exister", conclut son président Dario Lodola.