L'association Biarritz Olympique se sépare de son équipe féminine senior

Suppression, séparation, changement de structure au sein du BO Rugby amateur. L'association du Biarritz Olympique a décidé de détacher la section féminine senior de son giron. Les "BOtés" ont terminé en demi-finale régionale de la Fédérale 2, éliminée par Nérac. Une décision prise sous forme de tension toujours présente entre l'amateur, dirigé par les anciennes gloires des années 2000, et la SASP, présidée par Jean-Baptiste Aldigé.

L'ancien international 2e ligne tempère : "Cela ne veut pas pour autant dire que les féminines vont disparaître. Il s’agit d’un transfert de structure." En l'occurrence vers le FAR, le Féminines Athlétiques Rugby, association à l’origine du rugby féminin en 2014. En cause : le financement de cette équipe, justifie le président et ancien international, David Couzinet. "Le FAR est quelque part financé par la structure professionnelle via la buvette qu'elles tiennent à Aguiléra lors des matches de l'équipe pro. L'association BO ne voit pas un centime et je pense que depuis notre arrivée on a fait beaucoup pour elles, mais aujourd’hui elles semblent être plus proches de la section professionnelle et quelque part elles ont pris parti ou se sont tourné vers la SASP."

L'équipe cadette maintenue

Sur fond de conflit entre structures pro et amateur, alors que les dirigeants de la section féminine ont de bons rapports avec le club. Certaines joueuses avaient d'ailleurs fait partie des signataires qui demandaient l'organisation d'une Assemblée Générale et voté le 3 avril dernier pour la révocation du bureau des "Galactiques". Procédure, dont les effets ont été suspendus par la justice sur la forme et dont le fond sera examiné le lundi 27 juin.

L'actuel bureau du BO Rugby Association justifie également une réforme de la Fédération Française de Rugby qui souhaite intégrer les équipes seniors féminines au sein des structures professionnelles. "Nous prenons simplement un peu d'avance, et nous nous sommes rapprochés de la FFR, des instances du rugby français qui nous ont assuré qu'elle allait prendre et annoncer rapidement des dispositions. Ce n'est donc qu'une suite logique."

À noter que l'amateur va tout de même garder l'équipe cadette féminine. "Nous n’avons pas vocation à nous occuper d’une équipe senior, en revanche, notre objectif est de promouvoir le rugby chez les plus jeunes et c’est pour cela que l’équipe cadette restera dans notre section."