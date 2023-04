L'australien Matt Ikuvalu débarque chez les Dragons Catalans

Du renfort chez les Dracs ! Les Dragons Catalans ont annoncé officiellement ce jeudi la signature de l'Australien Matt Ikuvalu. Agé de 29 ans, le trois-quart centre évoluait jusqu'ici en NRL, chez les Cronulla Sharks. Il s'est engagé jusqu'à la fin de cette saison 2023, avec une année de plus en option.

"Je suis ravi de rejoindre les Dragons" a réagi Matt Ikuvalu. "Je me sens bien depuis que j’ai pris cette décision, tout le monde a été très accueillant jusqu'à présent et je suis ravi de jouer pour le club. Mes objectifs ici sont les mêmes que chez moi. Je veux gagner une compétition et je crois que cette équipe peut le faire. Je pense que l’autre principale raison de venir ici était l'expérience que ma famille et moi pourrions vivre. Je suis très heureux à l’idée d’apprendre une nouvelle langue et de jouer avec une bonne équipe. J'ai également hâte de retrouver de vieux amis comme Siua Taukeiaho et Adam Keighran".

"Nous sommes très heureux de voir Matt rejoindre le groupe" explique l'entraineur Steve McNamara. "Je le connais depuis mon passage chez les Roosters et je sais qu'il apportera une vraie qualité en qualité attaque et de la concurrence dans notre ligne de trois-quarts".