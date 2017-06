Sean Robinson et un champion olympique à l'Aviron Bayonnais, et c'est tout...

Bayonne n'a officialisé l'arrivée que de 3 joueurs, tous membres des lignes arrières. Un recrutement qui n'est pas encore bouclé. Relégué de Top 14, l'Aviron dispose d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin (au lieu du 15). Quant au budget il s'établira autour de 11 millions d'euros.

3 recrues dont un espoir

Savenaca Rawaca (contrat de 2 ans) : centre ou ailier fidjien de 26 ans, sacré champion olympique de rugby à VII à l'été 2016 à Rio. Il est passé au jeu à XV à La Rochelle où il a posé ses valises en février dernier. Mais depuis il n'a pas réussi à s'imposer chez les Maritimes et tente de rebondir plus au sud de la côte alantique.

Sean Robinson (contrat de 2 ans) : formé au centre, utilisé à l'aile ou à l'arrière au Racing 92 pour ses qualités de vitesse, le joueur de 24 ans, d'origine sud-africaine, est arrivé en 2014 chez les espoirs franciliens, malgré plusieurs matchs de Super Rugby avec les Natal Sharks dans les bagages. Passé professionnel la saison suivante, il fait très vite ses premiers pas en Top 14 en profitant de l'absence des "mondialistes". Aujourd'hui barré par les Dulin, Rokoçoko, Imhoff et consorts, celui qui rêve d'embrasser la carrière d'un Bernard Le Roux ou d'un Scott Spedding avec le XV de France a décidé de rebondir en Pro D2 à Bayonne.

Enzo Hardy (contrat espoir) : le demi-de-mêlée de 19 ans arrive de Narbonne. L'international moins de 20 ans remplace Bastien Duhalde qui a souhaité quitter le monde professionnel. Il sera le numéro 3 dans la hiérarchie des 9 bayonnais.

Recrutement toujours en cours

Si le recrutement bayonnais n'est pas à la hauteur du nombre important de départs, il est loin d'être bouclé. L'Aviron a jusqu'au 30 juin pour compléter son effectif. Mais Pierre Berbizier et ses présidents espèrent bien annoncer les dernières recrues d'ici au 15 ou 16 juin pour la reprise de l'effectif. Ils sont encore à la recherche de 2 ou 3 troisièmes lignes pour compléter les départs de Monribot et Chouzenoux, d'un joueur de 2e ligne, et éventuellement d'un trois-quart centre.

Des cadres et 2 jeunes convoités restent

Mais Bayonne c'est surtout attaché à conserver ses cadres. L'ouvreur sud africain Willie Du Plessis, prêté et convaincant à Montpellier sur les 3 derniers mois, est de retour. L'arrière/buteur Martin Bustos Moyano, convoité par d'autres clubs, reste, tout comme les 3e lignes Tanerau Latimer et John Beattie, le talonneur Manu Leiataua, et les ailiers Martial et Poki notamment

Les ciels et blancs pourront aussi compter sur les jeunes prometteurs, issus du centre de formation, dans le sillage de l'ailier Martin Laveau et de l'ailier ou arrière Julien Tisseron, approchés par d'autres clubs. Devant, les Ayarza, Taufa, Zabala, Ducat, Loiret, pour ne citer qu'eux auront leur chance dans un effectif qui devrait comprendre 28 professionnels et 17 joueurs espoirs.

Un staff à moitié renouvelé

Pierre Berbizier, le nouveau manager de l'Aviron, n'a que très peu touché au staff en place. Seul arrive Joël Rey, l'entraineur des avants palois, choisit pour son expérience, afin de compenser le départ de Dewald Sénékal (Grenoble). Vincent Etcheto, comme prévu, se consacrera à son rôle d'entraineur des lignes arrières, et Nicolas Morlaes conserve ses fonctions de directeur sportif.

Un budget similaire à 2015-2016

Onze millions d'euros environ ! Christian Devèze, président du directoire et grand argentier du club en tant qu'expert comptable, confirme ce qu'il avait déjà déclaré il y a quelques semaines à France Bleu Pays Basque. Le budget de la prochaine saison sera similaire à celui de la dernière saison du club en Pro D2, qui l'avait vu remonter directement.

La remontée rapidement

Le club bayonnais, qui possèdera le 2e ou 3e plus important budget, n'a pas l'intention de végéter en Pro D2. Il vise "une place dans les 6 premiers" selon Francis Salagoïty le président du conseil de surveillance, autrement dit une qualification en phase finale. Mais le manager Pierre Berbizier va plus loin : "On veut rivaliser avec les meilleurs"...

Nouvelle Politique pour les abonnés et partenaires

"On est plus abonnés aujourd'hui, mais membre d'un club", Alexandre Aubert, le directeur général de l'Aviron Bayonnais annonce un virage dans la politique d'abonnement (dont la campagne sera lancée ce vendredi, avec ouverture en ligne le 8 juin, et abonnements physiques le 13 juin). Chaque spectateurs, en fonction de son statut, de sa position dans le stade deviendra automatiquement membre d'un "club", avec de nouvelles prestations associées au-delà du seul match.

Une terrasse privative sera également créée dans la tribune honneur du Stade Jean-Dauger pour les membres du "Baiona Lounge Club", autrement dit les membres premium.

Les tarifs eux augmenteront peu, voire pas du tout pour certains par rapport à 2015-2016, et baisseront même en cas de réabonnements pour plusieurs saisons, nouvelle possibilité offerte par le club.