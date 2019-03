L'Aviron Bayonnais officialise le retour d'un joueur emblématique

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais poursuit son recrutement pour la saison 2019-2020 en visant des joueurs expérimentés évoluant en Top 14. Le dernier en date à une dimension symbolique supplémentaire sur les bords de Nive. Le club ciel et blanc officialise en effet le retour de Jean Monribot, capitaine de la remontée en Top 14 en 2015-2016.

Nous avons reçu un coup de fil aujourd'hui.

Cet appel s’adresse à tous les supporters, partenaires, et amoureux de l'Aviron Bayonnais donc on partage cela avec vous.

D'abord une rumeur, ensuite du concret, c'est désormais officiel ! pic.twitter.com/VCDmdilFqY — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) March 30, 2019

Monribot pour 2 ans

C’est un signe fort qu’envoi l’Aviron, 2e de Pro D2, en passant à la vitesse supérieure dans son recrutement. Après le 2e ligne international argention Mariano Galarza (UBB) et le 2e ou 3e ligne Edwin Maka (Racing 92), Bayonne attire un 3e joueur évoluant dans l'élite du rugby français.

Jean Monribot, 31 ans, va signer un contrat de 2 ans (+ 1 an en option). Les dirigeants bayonnais ont donc fini par trouvé un accord avec leur homologue toulonnais Mourad Boudjellal sur les modalités de sa libération et notamment le rachat de sa dernière année de contrat.

Le choix du coeur

Le retour du Périgourdin, qui a déjà passé 4 saisons sur les bords de Nive – 57 matchs de Top 14 et 23 de Pro D2 entre 2013 et 2017 - et fut le capitaine respecté de la remontée en Top 14 en 2016, est particulièrement apprécié des supporters ciels et blancs.

Egalement pisté par Oyonnax, le 3e ligne de Toulon qui joue peu cette saison – 8 matchs de Top 14 (aucune titularisation) et 5 de Coupe d’Europe (3 titularisations) – a finalement fait le choix du cœur. L’ancien agenais, né à Lalinde, est particulièrement attaché au Pays Basque où il passait ses vacances en famille pendant son enfance.

Il est le 7e joueur officiellement recruté par l'Aviron pour la saison prochaine après Alofa Alofa (Harlequins), Mariano Galarza (UBB), Edwin Maka (Racing 92), Brandon Fajardo (Pau/Colomiers), André Gorin (Massy), Jean-Baptiste De Clercq (Oloron), Swan Cormenier (Albi), et en attendant vraisemblablement l'arrière ou ouvreur Johannes Graaff (Massy). Le club pourrait également recruter un autre pilier droit et un ailier.