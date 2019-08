L'Aviron Bayonnais s'incline de justesse face au Stade Français en match amical à Jean Dauger

Bayonne, France

Le premier match de préparation pour l'Aviron Bayonnais avant le début du Top 14 s'est soldé par une défaite mais courte. Face au Stade Français, ils se sont inclinés 28 à 30. Malgré un match rythmé avec un premier essai marqué dès la cinquième minute par Aymeric Luc et transformé par Brandon Fajardo, les parisiens l'ont emporté sur le fil grâce à une pénalité à 50 mètres face aux perches dans les arrêts de jeu. Mais selon l’entraîneur Yannick Bru, l'essentiel était ailleurs ce vendredi soir : "On avait le match gagné à la 80ème, on a continué à produire du jeu. Les joueurs font beaucoup de travail physique en ce moment, donc ils avaient envie d'avoir leur dose de plaisir. Il y a eu du contenu, on a montré un beau comportement en attaque comme en défense même s'il y a eu du déchet technique, détaille le manager. Donc la défaite est anecdotique." Reste donc à rectifier ces petites erreurs techniques, ces "turnover" avant le grand bain : l'Aviron affronte le Racing 92 le 24 août prochain. Mais qu'on se rassure, il reste deux matchs amicaux pour les ajustements, le 9 août prochain face à Pau et le 16 août contre Perpignan.