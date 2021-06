L'Aviron Bayonnais veut remonter en Top 14 "dès la saison prochaine"

La descente en Pro D2 est un coup rude pour le club, qui a investi dans un groupe et des infrastructures. Mais son président veut rester optimiste et dit vouloir retrouver le plus haut niveau le plus vite possible.

Quel avenir pour l'Aviron Bayonnais ? Défaits dans le derby du siècle samedi sur la pelouse d'Aguiléra, face au rival de toujours, le Biarritz Olympique, les Ciels et Blancs vont retrouver la Pro D2 la saison prochaine. "C'est sûr qu'aujourd'hui, on est tous dans la tristesse" confie Philippe Tayeb, le président du club. "C'est sûr qu'on aurait souhaité se maintenir en Top 14, vu la dimension des projets engagés. On a fait une année plus que respectable et honorable en Top 14. Il faut rappeler qu'on a dix victoires. Aujourd'hui, dix victoires, c'est souvent suffisant pour se maintenir. Mais on a été obligé de passer par ce match barrage".

Un match que le club a mal géré. "Evidemment, tout le monde nous parle du drop. Tout le monde parle de ce qu'on aurait pu faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pas gagné. On n'a pas gagné le droit de rester en Top 14. Après, quand vous êtes joueur de rugby vous faites des erreurs, comme dans la vie, mais vous êtes plus exposés sur un terrain que quand vous vous êtes à l'usine où à votre travail à faire une erreur. Il faut être très prudent dans ce que l'on dit. Les joueurs ont donné le maximum. J'ai toujours confiance en eux. Effectivement, il y a des joueurs qui sont passés à côté, mais on est arrivé là grâce à tout le travail fait."

13 à 14 millions d'euros de budget en Pro D2

Cet échec ne doit en aucun cas remettre en cause le projet dans lequel le club est engagé, estime Philippe Tayeb. "La feuille de route est écrite, rien ne bougera. Aujourd'hui, on a fini notre première phase qui est quand même l'un des poumons économiques de notre business. Cette nouvelle tribune, ce sont des ressources supplémentaires. En Top 14, c'était 2,5 millions, en Pro D2, ça sera moins. Aujourd'hui, l'étape certaine prochaine, c'est AB Campus qui sera livré en juin 2022. Tout a été acté. On travaille pour l'avenir."

"On est monté la première année alors qu'on avait dit qu'on monterais dans les trois premières années. On a eu la chance d'être champion de France."

"On va essayer de positiver parce que l'Aviron Bayonnais et le président que je suis veut remonter en Top 14 le plus rapidement possible"

L'Aviron Bayonnais disposera la saison prochaine d'un budget de 13 à 14 millions d'euros, soit 4 à 5 millions de moins que le budget de cette année en Top 14.