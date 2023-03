L'emblématique Sam Tomkins joue sa dernière saison avec les Dragons catalans

L'heure de la retraite sportive sonnera à la fin de cette saison pour Sam Tomkins. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre de Rugby à XIII, arrivé chez les Dragons Catalans en 2019, va donc raccrocher les crampons après 16 saisons jouées au plus haut niveau.

Mais, à bientôt 34 ans, le joueur des Dragons n'entend pas rester inactif puisqu'il va rejoindre le staff à l'issue de la saison dans un rôle qui évoluera au cours des prochaines années. Il sera notamment impliqué dans le processus de recrutement et il représentera les Dragons dans un rôle d’ambassadeur du club, tout en apportant son expertise sur des entrainements spécifiques. Sam Tomkins aura également un rôle important dans l’éducation des jeunes joueurs et dans le développement de la culture du club.

Un palmarès éloquent

L’arrière anglais totalise à ce jour 156 essais et 1144 points en 255 matchs de Super League. Depuis son arrivée à Perpignan, il a inscrit 28 essais et 382 points en 83 matchs sous le maillot des Dragons. Il compte également 18 essais signés en 29 sélections avec la sélection nationale d'Angleterre.

Formé à Wigan, Sam Tomkins a effectué des débuts sensationnels en 2008, titulaire à la mêlée et auteur de 5 essais ce jour-là. Parti ensuite tenter sa chance sous les couleurs des New Zealand Warriors, il a inscrit 14 essais en 37 matchs de NRL avant de revenir dans sa ville natale puis de s’engager avec les Dragons en 2019.

Il a remporté au cours de sa carrière trois Super League, deux Challenge Cup et trois League Leader’s Shield.

Elu Meilleur jeune joueur de Super League de l’année en 2009 puis 2010, il a décroché le titre de Man of Steel en 2012 et 2021 et compte 6 nominations dans la Dream Team de Super League.

Sam Tomkins continuera d'œuvrer pour les Dragons

"Lorsque j'ai pris la décision de venir aux Dragons en 2018, j'avais deux jeunes enfants. J'y ai vu une opportunité de jouer pour un grand club et d’offrir à ma famille la chance de découvrir une nouvelle culture. Depuis, j'ai eu deux autres enfants et nous nous sentons comme chez nous en France maintenant." explique l'arrière anglais.

"J'ai adoré chaque instant et j'ai vécu mon rêve d'enfant d'être un joueur de rugby. (...) Bien que mon temps sur le terrain touche à sa fin, je resterai avec le club dans un nouveau rôle (...)et j'espère pouvoir contribuer positivement à un club qui est devenu une partie importante de ma vie et de ma carrière".

Un désir visiblement partagé par Bernard Guasch, le Président des Dragons Catalans, qui ne tarit pas d'éloges au sujet de sa star anglaise: "Sam restera l’un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot des Dragons. Il a aidé le club à franchir un palier durant son passage chez nous et ce serait beau qu’il termine son immense carrière par un titre afin de sortir par la grande porte (...) Il veut rester ici, à Perpignan, et nous souhaitons le conserver. Il doit s’impliquer de plus en plus dans le fonctionnement du club dans les années à venir pour continuer de le faire grandir."