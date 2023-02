L'entrainement du Stade Toulousain fait le plein pendant les vacances scolaires

Une grosse centaine de personnes était présente à l'entrainement du Stade-Toulousain ouvert au public ce mardi après-midi à Ernest-Wallon. C'est bien plus qu'à l'accoutumée. Un effet vacances scolaires certainement. Beaucoup de familles et beaucoup d'enfants étaient heureux de voir les joueurs malgré l'absence des Internationaux.

C'est le cas de Louis, 13 ans, et de son petit frère Martin, 5 ans, qui jouent à Tournefeuille. Ils sont venus avec leur papa Julien qui leur a fait la surprise. "J'avais quand même deviné que c'était en rapport avec le Stade puisqu'il nous avait dit de mettre les maillots. On est contents de voir les joueurs, mais Antoine Dupont n'est pas là. Certains sont avec le XV de France. Du coup, l'équipe est un peu moins forte. Mais quand ils vont revenir ça va être bien", espère Louis, ballon du Stade et feutre à la main, prêt à partir à la pêche aux autographes et aux photos avec son petit frère.

Sans les internationaux

Antoine Dupont, Anthony Jelonch ou encore Romain Ntamack jouent ce dimanche à 16h contre l'Écosse leur troisième match du Tournoi des Six nations.

DE leur côté, les Rouge et Noir reçoivent Pau ce samedi à 21h à Ernest-Wallon. Et on l'a appris ce mardi : le Stade jouera le derby retour contre le CO à Pierre-Fabre le samedi 25 mars à 15h.