L'entraînement du XV-de-France ouvert au public, avancé au jeudi 28 septembre à Aix-en-Provence

Le XV-de-France installé à Aix-en-Provence depuis dimanche soir affrontera la Namibie jeudi soir au stade Vélodrome de Marseille . Après la rencontre, les Bleus resteront en Provence pour préparer leur 4e et dernier match de poule contre l'Italie (6 octobre) à Lyon. Et entre ces deux rencontres le public aura le bonheur d'assister à un entraînement de l'équipe de France au stade Georges Carcassonne.

Entraînement avancé par les Bleus

Initialement programmée le vendredi 29 septembre en début d'après-midi , la séance ouverte à plus de 2.000 personnes, aura finalement lieu le jeudi 28 septembre entre 17 h 15 et 18 h 30. Un changement de date demandé par le staff tricolore et qui permettra au plus grand nombre de venir, notamment aux enfants des écoles de rugby de la ville.

Gagnez vos places sur France Bleu Provence avec la ville d'Aix

Pour assister à l'entraînement des Bleus, il faudra impérativement avoir un billet. La ville d'Aix-en-Provence fait gagner des invitations sur ses réseaux sociaux ( Aix, ma ville . Facebook). Et votre radio préférée vous offre des places à partir du lundi 25 septembre en écoutant France Bleu Provence.