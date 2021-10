L'équipe d'Afrique du Sud les Springboks à la rencontre de jeunes joueurs de rugby à Marseille

Des joueurs de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV, les Springboks sont allés au stade du Mouton dans le quartier de Saint-Menet à Marseille (11e) lors d’un tournoi de minots U12-U14 des Cadeneaux Rugby, stade phocéen, Aubagne, Rugby Club Marseille et Gignac.

Cinq joueurs de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV, les Springboks sont allés échanger quelques balles et quelques mots avec 200 joueurs et joueuses de rugby en herbe ce vendredi après-midi pendant deux heures. L'équipe s'entraine dans la région en amont des matchs de cet automne. Ils se sont rendus au stade du Mouton dans le quartier de Saint-Menet à Marseille (11e arrondissement) lors d’un tournoi de minots U12-U14 des Cadeneaux Rugby, stade phocéen, Aubagne, Rugby Club Marseille et Gignac. Les champions du monde de rugby ont amené la fameuse coupe sur le terrain.

Toulon ou Marseille pour la coupe du monde

Claude Atcher, Directeur Général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et l'adjoint au maire de Marseille, Sébastien Jibrayel étaient présents. Sachant que l'équipe sud-africaine devrait s'établir soit à Marseille soit à Toulon pour la coupe du monde 2023. Le Président de Région Renaud Muselier a accueilli les joueurs ce vendredi matin.

Rynhardt Elstadt est allé à la rencontre des jeunes joueurs et joueuses de rugby à Marseille. © Radio France - Fred Chapuis