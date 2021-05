L'équipe de France de rugby jouera à Bordeaux en novembre contre la Géorgie

11 ans après son dernier match, l'équipe de France de rugby jouera un match à Bordeaux, le 13 novembre 2021, contre la Géorgie, selon les informations de RMC Sports et de l'AFP. Les Bleus auront affronté l'Argentine une semaine plus tôt, et joueront la Nouvelle-Zélande le week-end suivant.