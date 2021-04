L’Évreux AC Rugby mise sur la formation des jeunes et vise la montée

L'EAC Rugby définit ses objectifs pour la période 2021-2024. Le club d’Évreux vise la montée en Fédérale 2 dans les deux ans pour les hommes et le maintien en Fédérale 1 pour les femmes. Il entend aussi développer la formation des plus jeunes grâce à l'école de rugby.

"Un projet ambitieux et volontariste pour notre club", c'est ainsi que Gilles Treuil, le président de l'EAC Rubgy, présente le projet 2021-2024 du club de ruby d'Evreux, créé en 1909. Un projet qui s'articule autour de trois axes : "Monter en fédérale 2 dans les deux prochaines années pour l'équipe senior masculine, se maintenir en Fédérale 1 pour l'équipe féminine et appuyer sur le scolaire en s'impliquant dans les écoles et la formation dans notre club" détaille le président. Une étape indispensable pour préparer l'avenir aux yeux de Gilles Treuil puisque, dit-il, "pour tout club solide, ça passe par la formation". Mais "l'idée, ce n'est pas juste de monter" insiste le vice-président du club, Arnaud Tourtoulou, "l'idée, c'est de pérenniser et de rester dans ces deux divisions". D'où ces accords établis avec cinq établissements scolaires d’Évreux : "Des interventions au collège Henri Dunant avec la section sportive, la réouverture de la section du lycée Modeste Leroy aux féminines et une partenariat avec Notre-Dame-Saint-François à partir de la primaire jusqu'au lycée'' précise Pierre-Alain Finet, vice-président du club.

"Un club, c'est comme une entreprise, il faut qu'il y ait une ambition" explique Gilles Treuil, le président de l'EAC Rugby

L'autre vice-président, Arnaud Tourtoulou, ancien manager du Racing 92, insiste sur "le rôle sociétal du club dans le territoire". Pour essayer de remplir ses objectifs, l'EAC Rugby augmente son budget d'environ 10% pour passer à 350.000 euros annuels.

Un appel aux joueurs et aux bénévoles

Le club de rugby d’Évreux entame sa structuration, "maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des joueurs. Tous ceux qui ont envie de jouer au rugby peuvent venir" avance Arnaud Tourtoulou et pour les prendre en main, des entraîneurs et éducateurs "de très haut niveau" autour de Franck Deleger comme David Lemi, qui compte deux coupes du monde à son actif avec l'équipe des Samoa, le Géorgien Otari Torazde qui entraînera la mêlée et qui a joué à Dax ou à Rouen et Fero Lesagavibau "qui est à ce jour le meilleur marqueur au sein de l'équipe fidjienne" qui sera en charge des "skills" et de la défense.

On a une attractivité en terme d'entraînement que peu de clubs peuvent avoir en Normandie, à part Rouen - Arnaud Tourtoulou

"Tout le monde peut venir jouer au rugby à Évreux" - Arnaud Tourtoulou

Un appel relayé par la capitaine de l'équipe féminine Emmy Lemesle qui cherche des joueuses pour étoffer son effectif : "Si vous êtes une fille et que le sport collectif, de combat de surcroît vus intéresse, n'hésitez pas, venez au club, on manque de forces vives". La capitaine compte bien sur les belles performances et la récente médiatisation de l'équipe de France féminine, "quand ce week-end, on voit sur France 2, ce n'est pas des choses qu'on a vues souvent" pour susciter des vocations. Les licenciés qui continuent à s'entraîner au complexe Jean Bouin ont hâte de reprendre le chemin des terrains en septembre et les dirigeants de l'EAC Rugby le promettent, la troisième mi-temps sera belle.