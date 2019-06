L'ex-rugbyman Jean-Pierre Rives a inauguré un stade à son nom à Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet, France

C'est le premier capitaine d'un XV de France victorieux face aux All-Blacks néo-zélandais. Quarante ans plus tard, Jean-Pierre Rives donne son nom de légende à un stade, celui des Espérès à Villeneuve-Loubet. Il y avait foule devant celui-ci ce samedi matin avec la présence des enfants du club de l'Etoile Sportive de Villeneuve-Loubet (ESVL), de leurs parents, éducateurs et du maire Lionnel Luca. Tous honorés de la présence de l'ancien international français. "Que l'on donne mon nom à un stade, ça n'est pas le plus important. L'essentiel c'est de voir tous ces jeunes passionnés par le rugby et leurs éducateurs qui font un travail remarquable", déclare Jean-Pierre Rives. Son humilité étonne Benjamin et Bastian, ravis de rencontrer leur idole : "C'est une légende ! Si on l'écoute, on dirait qu'il n'a rien fait alors que c'est un modèle pour nous tous et il le sait au fond de lui", témoignent les deux adolescents.

Le stade sera rénové

L'autre "groupie" du jour n'est autre que le maire de la commune. Lionnel Luca, évoque son amour du rugby et l'admiration qu'il porte à Jean-Pierre Rives dont il salue "l'élégance et le talent." L'élu profite du changement de nom du stade pour en évoquer l'avenir : "Face à l’engouement des jeunes pour ce sport, notamment lors de leur temps extra-scolaire, il est évident que nous allons mettre ce terrain au goût du jour et à la hauteur de l'homme qui lui a donné son nom." Le stade des Espérès, désormais Jean-Pierre Rives, est un ancien terrain de football amateur, il accueille le club de L'ESVL, bien heureux de l'annonce du maire. Celui-ci promet l'intégration du projet de rénovation dans le prochain budget de la commune.