L'excitation des joueurs du Rugby Club de Puilboreau après la victoire du XV de France contre les All Blacks

Pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, le XV de France s'est imposé 27 à 13 face aux All Blacks. Un événement attendu, qui a été suivi par des milliers de supporters à travers toute la France, jusque dans les clubs locaux de la Charente-Maritime. Au Rugby Club de Puilboreau notamment, les joueurs ont décidé d'ouvrir les portes de leur bodega pour suivre tous les matchs. Et après cette victoire, ils ne regrettent pas, "on est excités, c'était un premier match avec beaucoup d'enjeux, c'est génial qu'on est gagnés", affirme Max, le capitaine de l'équipe.

"Quatre ans de travail qui payent"

Dans la bodega, ce vendredi 8 septembre, la tension est à son comble. Après une première période compliquée, les visages sont crispés, "ils font des erreurs d'enfants, des erreurs qu'on fait nous en club de rugby", estime l'entraîneur du Rugby Club de Puilboreau. Mais heureusement, la seconde période détend les supporters de l'équipe de France, "ils ont fait rentrer des remplaçants qui ont été très efficaces très rapidement", explique Victor en parlant de Melvyn Jaminet. Mais tous sont d'accords, "ça se voit que ça fait quatre ans qu'ils charbonnent".

Concernant les Rochelais, Grégory Aldritt, Uini Attonio, Paul Boudehent et Reda Wardi, ils sont considérés comme "l'ossature" par les joueurs, mais, "faut qu'Aldritt mette un peu de glace derrière la nuque, Atonio un petit coup de ventilateur et ça va se régler", affirme l'entraîneur. Au final, il a eu raison car à la fin des 80 minutes, Grégory Aldritt a été nommé homme du match grâce à ses nombreuses actions pour ralentir les All Blacks et "Boudehent il a fait une très très bonne rentrée", selon le capitaine de l'équipe.