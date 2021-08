Pass sanitaire : les clubs de rugby du Béarn dans l'incertitude pour la reprise

Les clubs sportifs amateurs préparent la rentrée avec la contrainte du pass sanitaire obligatoire pour les entraînements ainsi que pour les matchs. En Béarn, les présidents de club doivent jongler entre nouvelles responsabilités et incertitude de retrouver tous leurs licenciés.

A la rentrée, pour pouvoir s'entraîner, jouer, participer ou assister à des matchs de foot et de rugby amateur, il faudra le pass sanitaire. Les Fédérations Françaises de ces deux sports l'ont annoncé pendant l'été : présenter un QR Code sera obligatoire pour tous les clubs. Même si les présidents de clubs de rugby béarnais s'y sont préparés et entament déjà les entraînements, il y a encore beaucoup d'incertitudes pour cette rentrée sportive.

La crainte de perdre des licenciés

Pour ce qui est du contrôle des licenciés, tout est déjà en place, avec au sein de chaque club des personnes (bien souvent le coach, ou des bénévoles), chargées de vérifier les pass sanitaires de tout le monde. Mais encore faut-il que les joueurs soient au rendez-vous, après une année sans matchs, et des contraintes sanitaires pour la reprise.

Dans les clubs, il y a la crainte d'une baisse d'effectifs de licenciés explique Daniel Pédaillé, président du comité départemental de rugby dans les Pyrénées-Atlantiques : "il y a des inquiétudes aujourd'hui parce que dans tous les clubs, tous les potentiels joueurs ou dirigeants ne sont pas forcément vaccinés, ce qui va poser un problème pour pratiquer. Tout le monde se pose des questions : quand est-ce qu'on va être opérationnels ? Quand est-ce que les clubs vont pouvoir récupérer leurs joueurs s'ils ne sont pas encore totalement ou partiellement vaccinés ? ".

Selon Daniel Pédaillé, il risque d'y avoir une perte de 5% des effectifs dans les clubs à la rentrée à cause d'une année sans pratique. Une perte à laquelle il faudra ajouter les joueurs et les encadrants absents faute de pass. Surtout que l'option des tests n'est pas viable avec plusieurs entraînements par semaine.

La gêne des présidents de club face à l'obligation du pass sanitaire

Mais du côté des présidents, inciter à la vaccination leurs équipes reste délicat : "on voit les divergences d'opinion qu'il y a par rapport à ça, donc c'est compliqué, les présidents sont partagés" explique le président du CD 64.

C'est le cas de Sébastien Piña, président du club de rugby de Lembeye, très embêté à l'idée de faire la "police" avec les joueurs, les encadrants ou même les supporters, dans son petit club où tout le monde se connaît. "Il va y avoir des gens à qui on va devoir dire qu'ils ne peuvent pas venir nous aider cette année" se désole-t-il, "ça pour un président, c'est dur. C'est gênant parce que ça peut nous amener à froisser certaines personnes et on n'est pas là pour ça. Pour moi, ce n'est pas à nous d'avoir à contrôler ça".