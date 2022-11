Aviron Bayonnais : l'infirmerie, Montpellier, le 2e bloc, la Coupe d'Europe... Grégory Patat fait le point

C'est reparti pour un tour côté bayonnais. Après quelques jours de trêve, les Ciel et blanc ont remis le bleu de chauffe pour préparer un nouveau bloc de onze week-ends à ferrailler sur les terrains de France et d'Europe, puisque la Coupe d'Europe viendra aussi rythmer les prochaines semaines sur les bords de Nive. Sixième du championnat (25 pts), avec six victoires, comment l' Aviron Bayonnais et son manager Grégory Patat prépare ce retour à la compétition ?

Grégory Patat : "C'est une reprise progressive parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, au niveau des charges de travail sur ces premières semaines. Le but, c'est de gérer les joueurs en termes de blessures. Il y a eu la traditionnelle pesée, pas de mauvais élèves et je suis surpris par la qualité de nos premiers entraînements. Il y a une implication totale sur cette reprise. On l'avait remarqué lors des dernières semaines, qu'il y avait plus de vitesse aux entraînements, moins de déchets, moins de ballons par terre. On est ensemble depuis quelques mois maintenant. Les joueurs trouvent quelques automatismes et ça va tirer tout le monde vers le haut."

France Bleu Pays Basque : Est-ce que lors de cette trêve, avec la sixième place et ce que l'Aviron Bayonnais montre sur le terrain, de nouveaux objectifs ont été fixés ?

"L'objectif reste le même. On a retrouvé les joueurs, l'ensemble des joueurs et les internationaux ce lundi. On avait une quarantaine de joueurs aujourd'hui. Et l'idée c'est de dire : comment on progresse encore ? Comment on va s'améliorer ensemble ? Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à avoir ce rendement rugbystique ? Staff et joueurs, c'est notre seul questionnement.

Jusqu'à présent, on ne connaissait pas notre potentiel. J'ai reproché à mes joueurs de pas assez croire à ce qu'ils sont capables de faire. Je pense à Toulon, le staff croyait à une possible victoire, mais on a senti les joueurs sur la retenue. Aujourd'hui, oui, on est sixième, oui une dynamique positive, mais si on regarde le classement du Top 14, c'est très homogène, c'est très serré donc la marge de manœuvre est limitée.Rugbystiquement, je pense qu'on peut faire de meilleures choses et c'est vers là qu'on veut aller. Il n'y a pas de finalité aux résultats. Je n'en sais rien. On veut rester fidèle à notre état d'esprit, maintenir notre niveau d'exigence au quotidien, aux entraînements. Et on est concentré là-dessus."

Le groupe est revenu au complet, avec le retour des internationaux, depuis ce lundi © Radio France - Stéphane Garcia

Concernant le groupe de jours, quels sont les retours, qui sont les joueurs encore à l'infirmerie ?

"Il y a les blessures de longue durée que sont Arthur Duhau, Yan Lestrade, Quentin Béthune, ils vont nous rejoindre maximum au mois de janvier. Mais sinon, on a tout le monde sur le pont. Swan (Cormenier) a repris l'entrainement normalement. Ses problèmes à la voute plantaire semblent être réglés. Il a repris normalement avec le groupe. D'ailleurs, la rotation réalisé devant, lui a permis de souffler et de bien récupérer sur cette blessure."

Comment vous abordez ce deuxième bloc qui sera encore plus long que le premier, avec onze matches consécutifs ?

"Pour commencer, nous avons fait un point avec le chef de la performance, Loïc Louit. On a quantifié chaque charge d'entraînement pendant cette période de onze matches. On savait dans quelle période on va lever le pied, sur quels moments on va pouvoir accélérer pour être performants sur ce deuxième bloc, sachant que ce ne sont pas onze matches de championnat, a contrario de ce premier bloc, puisque ce sera entrecoupé des matches de Coupe d'Europe. Il n'y a pas d'objectif de résultat sur le Challenge, mais avec les joueurs que l'on va aligner, on va essayer de préparer au mieux possible ces rencontres pour rester performant le week-end et gagner des matches. On a vu qu'à Clermont, il y a eu onze changements dans le quinze de départ et l'équipe a été capable de répondre présent. Maintenant, on va créer une saine émulation au sein de ce groupe. Et la Coupe d'Europe va aider à rentrer dans cette même catégorie.

"On va se servir de cette Coupe d'Europe pour faire une revue d'effectif [...] à Clermont malgré onze changements, l'équipe a répondu présent."

J'ai mes croyances. Je sors de la formation auscitaine où le jeune a beaucoup de place dans les effectifs professionnels. J'ai beaucoup de croyances en termes de mixité d'effectif avec joueurs expérimentés, des joueurs de devoir et des jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement, le Top 14, les enjeux de ce championnat, ne sont pas propices à l'épanouissement de ces jeunes en formation. Donc bien évidemment, on va se servir de cette Coupe d'Europe pour faire une revue d'effectif et voir nos jeunes progresser. L'aviron serait bête de pas se servir de ce potentiel jeune joueur que l'on a sous la main."

Concernant la prolongation de Victor Hannoun jusqu'en 2026...

"Victor (Hannoun) entre complètement dans le projet de club que l'on souhaite mettre en place. Il fait partie des jeunes qui ont pu s'exprimer dans un premier temps grâce au rugby à sept cet été. Mais il faut savoir que Victor, comme beaucoup de ses collègues, ont commencé la pré-saison avec nous. Ils ont fait toute la préparation, les deux premiers mois avec nous et ça récompense les fruits de son travail. C'est lui qui allait se décrocher ce contrat grâce à son investissement et le travail qu'il réalise au quotidien. Et ça donne une fraîcheur à l'ensemble du groupe professionnel. Puis, si on regarde les performances de Victor quand on lui a donné sa chance, ses prestations ont été plutôt très bonnes."

Victor Hannoun a été élu révélation de l'InExtenso Supersevens © AFP - GAIZKA IROZ

Un autre jeune, un autre profil, c'est Kamini Rasaku, prêté jusqu'à la fin de saison à Mont-de-Marsan. Pourquoi ce choix ?

"Ça a été un accord des deux parties. Le joueur souffrait de ne pas avoir assez de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Quand on connaît ce style de profil de joueur, ils sont heureux uniquement quand ils sont sur le terrain. C'est difficile de progresser, de se développer qu'en enchaînant les entrainements. Surtout quand ils viennent du sept. Il y a d'autres codes à quinze, notamment le jeu sur ballon et le replacement défensif sur le champ profond. Il y a eu cette opportunité-là, les Montois cherchaient un joueur de ce profil et comme pour les jeunes, les enjeux du Top 14 faisaient que c'étaient difficiles de le lancer rapidement. On a donc trouvé un accord entre les deux parties et trouvé ce choix judicieux parce qu'il va gagner du temps de jeu, il va prendre de l'expérience, d'autant que les Montois jouent le haut du tableau et je pense que le projet est intéressant pour un joueur comme Kaminieli."

"Montpellier a sensiblement les mêmes stats que nous sur le jeu."

Et maintenant Montpellier, une équipe qui a su redresser un début de saison délicat avec une série notamment de quatre défaites de suite pour le champion de France en titre...

"Déjà, je suis content de commencer à l'extérieur__, parce que ces matches de reprise sont toujours délicats à gérer, post-vacances. On peut avoir certains joueurs pas encore la tête à la compétition à 100% Quant à Montpellier, ils ont, c'est vrai, eu une période de moins bien mais ils ont su bien redémarrer. Si on analyse leurs statistiques, ils ont sensiblement les mêmes que les nôtres. Ils ont des joueurs avec une forte densité physique devant, avec Zack Mercer qui, fait avancer cette équipe, tout en étant capable de distribuer le jeu. Et un jeu de dépossession avec une belle longueur de jeu au pied. Je pense qu'on a de la qualité dans ce secteur-là, pour y répondre, mais c'est une équipe qui est capable de rivaliser fortement avec nous sur ces secteurs."

Une équipe qui a connu des remous, le départ d'Olivier Azam, l'entraîneur des avants, pour raisons personnelles, certes, mais son départ intervient alors que le MHR a éprouvé des difficultés en conquête cette saison.

"Ils n'étaient pas si cata' que ce que les chiffres ou l'impression peut laisser penser. Il faut voir l'arrivée de Joan Caudullo, qui est le responsable du centre de formation, qui a lancé beaucoup de jeunes à Toulon, qui a amené peut-être une nouvelle dynamique à cette équipe. Ils ont été capables de performer à Toulon pour y gagner facilement, avec une équipe là aussi fortement remaniée, avec beaucoup de jeunes donc eux aussi vont voir le casse-tête de l'équipe et peut-être que cette jeune génération va amener beaucoup de fraîcheur au MHR ."

