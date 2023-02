Le RCT recrute l'international anglais David Ribbans

Le RCT recrute pour trois saisons l'international anglais David Ribbans qui arrivera en France en juillet, selon un communiqué du club publié ce mercredi.

ⓘ Publicité

Âgé de 27 ans et originaire d'Afrique du Sud, David Ribbans était depuis 2017 aux Saints de Northampton. Le deuxième ligne de 2m02 et 116 kilos a été sélectionné trois fois par l'équipe d'Angleterre cette saison lors de la tournée d'automne. Il a aussi disputé onze rencontres avec son club et a été retenu par son sélectionneur Steve Borthwick pour préparer la troisième rencontre du Tournoi des Six Nations entre l'Angleterre et le Pays de Galles.

Pour le club de Toulon, il est un "excellent joueur de touche, capable de commander l'alignement", avec également de "grandes aptitudes défensives".

C'est la seconde recrue du RCT en provenance de Northampton après l'arrivée du demi d'ouverture international gallois Dan Biggar en octobre et la deuxième arrivée pour la saison prochaine après celle du troisième ligne de Toulouse Selevasio Tolofua.