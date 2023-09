L'international de rugby Fabien Pelous à Elbeuf

Séance de question réponse entre les petits elbeuviens et Fabien Pelous pour la 32e édition d'Elbeuf en fête. Bastian, 12 ans, fier de porter le maillot rouge et bleu du COR Elbeuf a pu demander des conseils à l'international de rugby. L'espoir du club était impatient de voir son idole : " Quand je l'ai vu, j'avais des papillons dans le ventre. J'étais très heureux. "

Bastian a amené un ballon officiel de l'équipe de France et l'a fait dédicacer par Fabien Pelous © Radio France - Adèle Marchais

Après un tour du village rugby, l'ancien joueur de l'équipe de France s'est laissé tenter par un match contre les jeunes joueurs du COR Elbeuf. Surprise : les petits l'ont remporté. Le prochain match, c'est celui de la coupe du monde qui se déroule en France. Les Bleus affrontent la Nouvelle-Zélande à 21 heures 15 ce vendredi 8 septembre et Fabien Pelous est confiant : " On a de réelles chances de gagner cette coupe du monde et il ne faut pas qu'on s'en prive. "

Cette victoire fait la joie de Claire Lemercier, la coordinatrice de l'école de rugby du COR Elbeuf. Elle espère aussi que la présence du joueur mette en lumière le club. " L'idéal, ce serait que ça double l'effectif ", confie-t-elle.

" Un évènement exceptionnel "

Pour Cyprien Becherel, secrétaire du COR Elbeuf, cette visite est un coup de projecteur sur le rugby à la veille de la coupe du monde. Il est aux anges : " C'est un événement exceptionnel. On a loué un écran pour retransmettre le match. Et on espère que cela va générer des licences. "

Le club de rugby d'Elbeuf organise donc une projection en plein air sur un écran géant pour l'occasion. Rendez-vous à l'hippodrome des Brûlins, entre Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Entrée gratuite avec une limite de 800 places.