L'international italien Sergio Parisse signe à Toulon

Toulon, France

Après 14 saisons passées au Stade Français, l'international italien Sergio Parisse s'engage pour une saison au Rugby Club Toulonnais. Le club rouge et noir l'a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement du club à Toulon, en présence du joueur. Parisse, qui compte 138 sélections avec l'Italie, doit participer à sa cinquième et dernière Coupe du Monde au Japon, avant d'endosser le maillot toulonnais.

Sur les raisons de son départ du Stade Français, Sergio Parisse ne s'étend pas. Après 14 années passées au sein du club francilien, celui dont Mourad Boudjellal loue la fidélité, reste discret sur la question et indique simplement : "je pense que c'est un manque de respect que d'arriver ici, et de me présenter dans un nouveau club, et de parler de ma situation passée avec le Stade Français. Je pars sans regret, la tête haute et avec mes valeurs". Mourad Boudjellal en tout cas très content d'annoncer que Parisse a demandé à son agent de ne pas contacter d'autres clubs tant que le Rugby Club toulonnais n'aurait pas donné sa réponse. "Un transfert qui s'est réalisé très vite et dont je me félicite particulièrement" indique le Président toulonnais.

"Parisse, on ne le présente pas, son palmarès parle de lui-même"

Satisfait aussi, Patrice Collazo, le manager général du RCT. "Il n'y a pas besoin de le présenter, son palmarès parle de lui-même. C'est un joueur d'expérience. Pour nous, le contexte était hyper favorable. Il a encore envie de montrer des choses, de jouer au plus niveau. J'ai senti une volonté de relever un dernier défi. Il va nous apporter de l'expérience et une profondeur d'effectif sur un poste où on a déjà des joueurs de très bon niveau, mais ça va nous permettre au quotidien de pouvoir compter sur des joeurs qui ont une grosse rigueur envers eux-mêmes. L'arrivée de Sergio va nous permettre de gagner en régularité dans la performance".

"En voyant l'équipe, beaucoup de jeunes, beaucoup de talents, je me suis dit qu'un joueur comme moi, avec mon expérience , mon vécu, je pouvais peut-être apporter quelque chose. A 35 ans, c'est un énorme défi et une énorme fierté pour moi. Et surtout, je veux remercier Patrice (Collazo) et Mourad (Boudjellal) de m'ouvrir les portes de leur maison. Ils ne seront pas déçus" promet Sergio Parisse. Le joueur doit participer à la Coupe du Monde de Rugby, avec l'Italie, avant de poser ses valises à Toulon. Mais il promet d'arriver "physiquement prêt et mentalement déterminé".