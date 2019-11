L'ancien entraîneur du Biarritz Olympique et du XV de France va faire ses débuts ce samedi 9 novembre à la tête de sa nouvelle sélection, le Portugal, contre le Brésil.

"L'objectif c'est la Coupe du monde 2023 en France" pour Patrice Lagisquet et le Portugal

Pays Basque, France

C'est une nouvelle ère qui débute pour « Os Lobos », le surnom des rugbymen qui évoluent avec la sélection du Portugal. À leur tête désormais : Patrice Lagisquet, l’ancien entraîneur du Biarritz Olympique (1997–2008), nommé cet été. L’objectif de Lagisquet : permettre à l’équipe du Portugal, 21ème du classement de World Rugby, de viser la qualification pour la Coupe du monde 2023 en France.

Cela commence par une tournée en Amérique du Sud, et un premier test-match le samedi 9 novembre contre le Brésil, avant un second match contre le Chili, le 16 novembre. "Il y a quand même un potentiel intéressant dans ce pays. Il y a une très bonne formation, des jeunes joueurs qui ont remporté trois fois le 6 Nations B (chez les moins de 20 ans, ndlr), une finale de Coupe du monde perdue contre le Japon", précise l'ancien ailier bayonnais et biarrot.

Une seule participation en 2007

"L'objectif sera de parvenir à faire l'amalgame entre cette belle génération, les pros et les amateurs. C'est ça qui va être le plus compliqué. Obtenir aussi que les clubs français libèrent ces joueurs portugais expérimentés, qui pour eux sont de bons remplaçants au moment des doublons. Les clubs ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'il y ai une ambition du côté du Portugal, mais il faut permettre à ces joueurs de côtoyer, d'évoluer au plus haut niveau.".

Dans sa mission, Patrice Lagisquet est accompagné d'Olivier Rieg, qui a été préparateur physique du BO puis de l'équipe nationale de Roumanie, et de Hervé Durquety, qui entraînait avec lui les amateurs de Saint-Pée sur Nivelle. La seule Coupe du monde disputée par la sélection portugaise était déjà en France, en 2007. Derniers de leur poule, ils avaient notamment affronté les All Blacks, pour une défaite monumentale (108-13), mais une journée historique pour le rugby lusitanien.