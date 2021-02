L'OMR frustré par l'arrêt des championnats amateurs de rugby

"On s'en doutait". Philippe Caloni n'a pas été surpris par l'annonce ce vendredi de l'annulation des championnats amateurs de rugby. L'entraîneur de l'OMR, le club de Marcq-en-Baroeul dans la métropole lilloise, voit la saison de son équipe, engagée en Fédérale 1, la quatrième division nationale, terminé. Une saison compromise depuis bien longtemps : "On n'a pas joué de matchs officiels depuis mi-octobre, donc on est tristes et déçus, mais on est compréhensifs, car retrouver fin février-début mars une formule de championnat qui soit équitable c'était compliqué"

D'autant que c'est la troisième saison que l'OMR ne poursuit pas jusqu'à son terme. En 2019, le club n'avait pas pu participer aux phases finales du niveau inférieur, la Fédérale 2, en raison d'un problème de budget non conforme et en 2020, le championnat avait déjà été interrompu en raison de la crise sanitaire, mais l'OMR avait tout de même pu monter administrativement en Fédérale 1 à l'issue de la saison.

Préparer la prochaine saison

Cette fin du championnat va quand même permettre aux hommes de Philippe Caloni de préparer la saison suivante, alors que le projet du club est de monter en Pro D2 (la deuxième division) dans quelques années : "On va pouvoir disputer des matchs, même s'ils ne seront qu'amicaux, au printemps et puis aussi, comme promu, on avait du retard dans certains secteurs. On veut que cette fin de saison ait du sens pour tout le monde."