L'ASM Clermont aurait choisi l'ouvreur australien Jake McIntyre

Jules Plisson, François Trinh-Duc, Danny Cipriani. Les noms n'ont pas manqué de circuler ces dernières semaines pour tenter de connaitre celui qui occupera une des places de demi d'ouverture de l'ASM Clermont Auvergne la saison prochaine. Le club auvergnat s'étant mis en quête de trouver un successeur à l'Argentin Patricio Fernandez, qui devrait s'engager en faveur du LOU (le club n'a pas encore officialisé).

Selon le site Rugbyrama, c'est l'ouvreur australien d'Agen, Jake McIntyre, qui est l'heureux élu. Arrivé dans le Lot-et-Garonne durant l'été 2017, l'Australien a disputé 37 matches avec le SUA, dont 30 en tant que titulaire. McIntyre, âgé de 24 ans, s'est engagé pour deux saisons avec l'ASM. Il évoluait auparavant chez les Queensland Reds. L'information n'a pas été confirmée par le club auvergnat.

#TOP14_ASMJapanTour 🇯🇵 Cuisine traditionnelle ce soir pour les joueurs Clermontois .🎌🍣🍱 pic.twitter.com/ynksdllb5R — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 29, 2019

Et pendant ce temps-là, les joueurs de l'ASM non retenus pour le Tournoi des Six Nations, se trouvent depuis lundi après-midi au Japon pour une tournée promotionnelle. Les Clermontois affronteront une sélection des meilleurs joueurs du championnat japonais ce samedi (coup d'envoi à 6 heures, heure française) au Gifu Nagaragawa Stadium.