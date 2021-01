L'ouvreur de l'USAP Ben Volavola absent au moins deux mois

Ben Volavola avait été touché lors du match contre Oyonnax, le 18 décembre dernier, mais avait pu terminer la rencontre. Par précaution, le Fidjien n'avait pas pris part au déplacement à Colomiers quatre jours plus tard.

Après des examens plus poussés, il s'avère que celui qui aura trente ans le 13 janvier doit se faire opérer, pour soigner une blessure située au niveau des cervicales. L'opération aura lieu dans les jours qui viennent.

Conséquence, Ben Volavola sera absent des terrains pour au moins 10 semaines.

Des pistes étudiées pour un joker médical

Une bien mauvaise nouvelle pour le club catalan, déjà privé d'un autre demi-d'ouverture, Matteo Rodor, out jusqu'à la fin de la saison. Il reste Thibauld Suchier et Quentin Etienne pour jouer à ce poste, mais les possibilités s'amenuisent pour le staff des Sanks et Or.

Selon nos informations, le club étudie donc des pistes pour faire signer un joker médical.

Ben Volavola est arrivé cet été à Perpignan, prêté par le Racing pour un an. Retenu avec son équipe nationale au mois de novembre, il a déjà manqué plusieurs rencontres.