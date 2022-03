C'est officiel. L'ouvreur du CO Benjamin Urdapilleta est forfait pour le derby face au Stade Toulousain samedi (15h). L'Argentin s'est blessé au pouce samedi dernier lors de la défaite des Castrais à Brive. Il souffre d'une luxation et ne devrait pas être absent longtemps.

L'ouvreur du CO Benjamin Urdapilleta forfait pour le derby face au Stade Toulousain samedi

C'est officiel. L'ouvreur du Castres Olympique Benjamin Urdapilleta est forfait pour le derby et la réception samedi 15h du Stade Toulousain (vainqueur de Lyon dimanche, 27-19) pour le compte de la 22e journée de Top 14. L'Argentin s'est blessé au pouce samedi dernier lors de la défaite des Castrais à Brive (28-12). Le club communique ce lundi après-midi. "Benjamin souffre d’une luxation ouverte du pouce qui a nécessité quelques points de suture. Il sera donc forfait pour la réception du Stade Toulousain ce week-end. Les tendons n’étant pas touchés, nous devrions retrouver Benjamin très rapidement sur le terrain."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Castres Olympique - Stade Toulousain ce sera samedi (15h) à guichets fermés et à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie. Et à ne manquer sous aucun prétexte sachant qu'il n'y a que trois petits points d'écart au classement entre Toulouse 3e (57 points) et Castres 5e (54 points) à cinq journées de la fin de la saison régulière.