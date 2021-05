L'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle Ihaia West a prolongé son contrat d'un an avec les Maritimes, il reste au Stade Rochelais jusqu'en 2022

L'ouvreur néo-zélandais du Stade Rochelais, Ihaia West, reste un an de plus avec les Maritimes

Ihaia West signe un an de plus avec le Stade Rochelais

Une bonne nouvelle pour le Stade Rochelais, l'ouvreur néo-zélandais, Ihaia West, vient de signer pour un an de plus avec les Jaune et Noir. Il est désormais lié au club jusqu'en 2022.

Le demi d'ouverture de 29 ans avait rejoint le club rochelais en 2018, après avoir évolué en super rugby, en Nouvelle-Zélande. Au total depuis son arrivée, il a disputé 15 rencontres en Top 14 cette saison avec La Rochelle, dont 12 comme titulaire. Il a déjà porté le maillot jaune et Noir à 67 reprises.

Un sans faute en demi-finale de Coupe d'Europe

Une belle histoire qui se poursuit avec un joueur talentueux, qui a largement contribué à la qualification des Rochelais en demi-finale de la Champions'Cup, le 2 mai face aux Irlandais du Leinster. Ce jour là, Ihaia West avait réalisé un sans-faute en transformant chaque essai et passant chaque pénalité. Depuis le de début de la saison, il a déjà inscrit 151 points dont deux essais.