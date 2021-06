L'UBB battue en demi-finale du Top 14 : "la meilleure équipe n'a pas gagné" affirme Christophe Urios

Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles sont passés tout près d'une finale au stade de France. C'est finalement le Stade Toulousain qui a gagné le droit de défendre son titre vendredi prochain face au Stade Rochelais. Ce sera le remake de la finale de la coupe d'Europe remportée par les Rouge et Noir le 22 mai dernier à Twickenham. Les Bordelais ont échoué pour trois petits points 24 à 21. De quoi nourrir énormément de regrets pour le manageur Christophe Urios et ses joueurs. Ils sont venus les exprimer en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

Christophe Urios : "Une saison incroyable"

Christophe Urios, manageur de l'UBB : "La meilleure équipe n'a pas gagné ce soir. On n'a pas tout contrôlé. On a fait des erreurs notamment en 1e mi-temps. On a beaucoup de colère. Il y a des coups du sort toujours en faveur des Toulousains. On est très déçu mais il y a aussi de la fierté. Quand on va digérer tout ça, on se rendra compte qu'on a fait une très grande saison avec trois demi-finales, une saison incroyable. Il ne faut pas l'oublier. On a passé un cap et on va revenir. Sur la pénalité en fin de match, on les sentait tellement à genoux. Si c'était à refaire, je crois que je referais pareil. Il restait quatre minutes. On avait encore la capacité de les renverser. Arriver en demi-finale, c'est déjà un grand parcours, il ne faut pas faire la fine bouche. Pour arriver en finale, ça se joue à pas grand-chose, il y a le facteur chance, le facteur expérience. Ce qu'il faut c'est revenir. Cette année va nous permettre de passer des caps. C'est un groupe exceptionnel, travailleur, qui a énormément de qualités."

Jefferson Poirot : "On est fiers d'avoir atteint trois phases finales"

"L'action du carton rouge change beaucoup de choses. C'est un choc tête contre tête. on est surpris qu'il y ait carton rouge. On avait élaboré une stratégie qui les a surpris. Mais on fait des fautes, on prend un essai casquette qui est également un peu litigieux. On va travailler pour revenir là parce que c'est bon quand même. Sur les deux essais on alterne entre les avants et les trois-quarts. On avait travaillé cette semaine pour trouver justement plus d'alternance. L'important quand tu arrives au plus haut niveau c'est d'y rester. On est fiers d'avoir atteint trois phases finales. L'important, ce sera de revenir."

Rémi Lamerat : "On a été solides"

En première mi-temps, on a quelques actions où on ne reste pas trop dans le cadre. Mais on a été solides sur l'ensemble du match. Sur le carton, je suis assez surpris sur le coup. L'arbitre m'a expliqué les choses de manière très calme et très posée. Il y a des équipes qui ont pris des rouges et qui ont réussi à gagner les matches. Nous, on n'y est pas parvenu.

Ugo Mola : "Il a fallu s'employer"

Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain : "C'est une demi-finale. Vous pensiez que nous allions mettre 40 points à Bordeaux ? On est tombés sur une magnifique équipe de Bordeaux qui avait peut-être plus de fraîcheur que nous. Ils ont eu l'honneur d'y croire très longtemps. Il a fallu s'employer même si ce n'est pas une victoire avec le panache. Nous sommes en finale et nous ne pouvons pas bouder notre plaisir. On n'a pas eu peur, mais si ce soir (samedi) les Bordelais sont à notre place, ce n'est pas un scandale non plus."