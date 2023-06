L'UBB en demi-finale du Top 14 : "Pas mal pour un club qu'on n'attend pas", savoure Jean-Baptiste Dubié

"Pas mal pour un club qu'on n'attend pas". En conférence de presse, ce dimanche soir, il y avait de la revanche dans l'air quand le centre de l'Union Bordeaux-Bègles, Jean-Baptiste Dubié, s'est exprimé. En s'imposant sur la pelouse de Gerland contre Lyon (25-32), l'UBB venait de décrocher sa troisième demi-finale en trois ans . Ce sera contre La Rochelle, ce samedi 10 juin, au stade Anoeta de Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol. "Personne ne nous attendait à ce niveau-là", répète Dubié, saluant "une belle preuve de ténacité" et refaisant le fil d'une saison "ultra-difficile", se rappelant du moment où "on était 12e" après la défaite à... Lyon, le 9 octobre.

"Je n'avais jamais vécu ça", rembobine le joueur de 34 ans, au club depuis 2015, qui se remémore le licenciement de Christophe Urios en novembre, un moment, "franchement pas facile". Et le fait ensuite, de travailler avec ses anciens adjoints, Julien Laïrle et Frédéric Charrier, "un staff qui n'est pas gardé à la fin de l'année".

"Cela aurait été un échec total" de se contenter d'une place dans les six

Et pourtant, dit-il, ce groupe "fort et qui a envie d'aller de l'avant" a refusé de basculer dans une saison de transition et a réussi à aller chercher un top six, sans s'en satisfaire. "On ne voulait pas s'arrêter là, cela aurait été un échec total que de finir dans le top six", dit-il même. Lui, personnellement, ne voulait pas "encore finir avec des regrets énormes", mais c'est "peut-être parce que je suis vieux", ajoute-t-il. "À nous de faire comprendre aux minots de 18 ans que ce n'est pas facile de faire des demi-finales tous les ans".

Le 25 mars dernier, le Stade Rochelais de Paul Boudehent était venu mettre "une bonne branlée" à l'UBB de Romain Buros, au Matmut Atlantique. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

Et samedi, en face, ce sera le double champion d'Europe, La Rochelle, une équipe "rodée, en confiance, ultra solide", comme la décrit Dubié. Des Jaune et Noir qui ont souvent fait des misères à l'Union, notamment au Matmut Atlantique, où les Rochelais était venue mettre "une énorme branlée", à l'UBB le 25 mars dernier (6-36) . Ils ont désormais "un ascendant psychologique", reconnaît Dubié.

Mais cette saison, l' Union aussi est allée gagner à La Rochelle (8-12), le 23 décembre. Jean-Baptiste Dubié se rappelle "d'un match maîtrisé de notre part". Pour la belle, samedi, "ça se joue un match, à Anoeta. On ne nous attend pas, on n'a rien à perdre". Encore une fois donc.